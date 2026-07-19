Argentina vs España por la final del Mundial 2026: hora, estadio, formaciones, historial y todo lo que hay que saber + Agregar ámbito en









El Met Life de Nueva York recibirá una jornada inolvidable para todos los hinchas argentinos y españoles. El historial entre ambos está igualado.

La selección va por la cuarta estrella. @afaseleccion

Ya no hay tiempo para más, solo para pedir que pase rápido. La Finalissima suspendida de marzo se replicará en la final del Mundial 2026, en donde dos escuelas de fútbol -con características similares y rivalidades marcadas- se enfrentarán en busca de la gloria. La Selección argentina y España definirán la Copa del Mundo en el estadio Met Life de Nueva York, desde las 16 horas del 19 de julio, una fecha que uno de los dos países grabará en su memoria para siempre.

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La "Roja" llega con un sólido camino, en donde fue superando -no sin sufrimiento- a rivales difíciles sobre la hora (Portugal en octavos, Bélgica en cuartos), hasta que derrotó con contundencia a la candidata Francia en semifinales, en su mejor desempeño colectivo del torneo. Le convirtieron un solo gol en siete juegos. La Argentina tuvo otro camino: tumultuoso, con triunfos agónicos y hasta desprovisto de precisión, respaldándose en el plus que le dio la jerarquía y las agallas para ganar dos partidos en suplementario (Cabo Verde y Suiza) y revertir otros dos en los '90 (Egipto e Inglaterra). Su historia y la historia del equipo invitan a toda la hinchada albiceleste en ilusionarse por la cuarta estrella.

Lionel Scaloni, quien en su última conferencia planteó que hay jugadores que no están al 100%, mantendrá el hermetismo hasta el último momento acerca del once inicial de su equipo, como si fuera un guiño a aquel sorpresivo ingreso de Ángel Di María contra Francia en Qatar 2022. En el último entrenamiento de campo (práctica que España decidió no tener por la lluvia neoyorquina), probó tres cambios en el equipo titular: Giovani Lo Celso por Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul por Giuliano Simeone y Gonzalo Montiel por Nahuel Molina. Solo estos últimos dos son modificaciones imaginables.

Scaloni probó cambios en el último entrenamiento a puertas abiertas. AFA Esta selección, que ya tiene un lugar guardado en la historia del fútbol, puede elevar aún más su legado. Es que podría ser la primera vez que la Argentina termine ganando todos sus partidos en un Mundial y la tercera vez que un país consiga el bicampeonato, después de Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962). Un triunfo podría igualar a la albiceleste con Alemania e Italia en cantidad de campeonatos mundiales. Esa oportunidad provocó que unos 5.000 argentinos más viajen en las últimas 48 horas a Nueva York y protagonicen un banderazo sin precedentes en el Times Square.

La final se jugará en una cancha de césped artificial y la experiencia previa en este torneo (Noruega-Senegal, Brasil-Marruecos, Panamá-Inglaterra) apunta a que se vuelve más rápida cuando llueve. El show musical del entretiempo, protagonizado por estrellas globales (Madonna, BTS, Coldplay, Justin Bieber y Shakira), se estima que se extenderá por 17 minutos. El esloveno Slavko Vincic será el árbitro, quien dirigirá su sexto partido en Copas del Mundo y tiene un sólo -olvidable- antecedente con la Argentina, dado que dirigió el debut de nuestro equipo en el 2022 en aquel 1-2 contra Arabia Saudita.

Argentina vs España por la final del Mundial 2026: horario, TV y posibles formaciones Día: 19 de julio del 2026

Horario: 16 horas

TV: TyC Sports, DSports, Disney+ y Telefé. Argentina, de la mano de Messi, están frente a una oportunidad histórica. @Argentina Las posibles formaciones de Argentina y España Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone; Lionel Messi y Julián Álvarez. España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri, Fabían Ruíz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. Argentina vs España: el historial entre ambos países El único cruce mundialista de ambas selecciones, el 13 de julio de 1966, fue en el primer partido de fase de grupos del Mundial de Inglaterra. Allí Argentina se impuso por 2-1 ante España. Fue con un doblete de Luis Artime, padre del actual presidente de Belgrano de Córdoba. Actualmente, la balanza está igualada en los 14 partidos que se jugaron. Trece de ellos fueron por amistosos y el restante fue en la mencionada Copa del Mundo. Hubo 6 victorias de Argentina, 6 victorias de España y 2 empates.