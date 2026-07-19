El Gobierno decretó feriado el 20 de julio en Buenos Aires: de qué trata + Agregar ámbito en









Gran parte de los bonaerenses podrá tener la posibilidad de descansar el lunes y tener un fin de semana extendido.

Muchos bonaerenses desconocían este asueto, que les permitirá tener un fin de semana largo. Depositphotos

Con la posibilidad de la felicidad colectiva este domingo, los argentinos buscaron rápidamente una grata noticia en el calendario de feriados. La intención era encontrar un asueto el lunes 20 de julio para garantizar los festejos si el fútbol lo permite el día anterior.

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Muchos se chocaron con la realidad de que no habrá un día no laborable generalizado, pero la situación dio un giro inesperado para algunos. Varios afortunados de la provincia de Buenos Aires disfrutarán de un fin de semana largo imprevisto.

Muchos bonaerenses desconocían este asueto, que les permitirá tener un fin de semana largo. Freepik Por qué es feriado el 20 de julio de 2026 Cabe remarcar que la medida no afectará a todo el país ni formará parte del calendario nacional de feriados. La jornada corresponde solo a una parte del territorio bonaerense, específicamente al partido de Carlos Pellegrini por la celebración de su aniversario fundacional.

Nacido como "Colonia Agrícola Drysdale" en 1899, las autoridades provinciales lo declararon legalmente municipio un 20 de julio de 1907 al separarse de Guaminí. En principio iba a llamarse "3 de febrero", pero adoptó su denominación actual como homenaje al expresidente de la nación fallecido un año antes.

En el marco de los festejos, la administración pública y los empleados del Banco Provincia podrán descansar el lunes. Por su parte, el sector privado deberá aguardar la decisión de sus empleadores, quienes podrían adherirse al asueto si las celebraciones afectan la actividad comercial.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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