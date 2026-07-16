Salió a la luz el video que muestra qué hizo Valentín Barco para desatar la furia de Jude Bellingham + Agregar ámbito en









Las imágenes, captadas por hinchas desde la tribuna, muestran una escena que la transmisión oficial no emitió y que explicaría el tenso cruce.

El cruce entre Valentín Barco y Jude Bellingham ocurrió tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 dejó una imagen que generó repercusión una vez terminado el partido. Un video filmado desde la tribuna reveló que Valentín Barco les gritó el gol del empate a futbolistas ingleses, una acción que no mostró la transmisión oficial y que podría explicar la reacción de Jude Bellingham tras el encuentro.

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El episodio comenzó luego del gol de Enzo Fernández, que significó el empate parcial frente a Inglaterra. Mientras el plantel argentino celebraba el tanto, Valentín "Colo" Barco ingresó al campo de juego con la pechera puesta desde el banco de suplentes para sumarse al festejo.

Antes de abrazarse con sus compañeros, el volante argentino se dirigió hacia un grupo de futbolistas ingleses y les gritó el gol en la cara. La secuencia pasó inadvertida para quienes seguían el partido por televisión, ya que la transmisión oficial enfocó la celebración de Fernández, Lionel Messi y el resto del equipo cerca del córner. Sin embargo, varios hinchas registraron la acción desde las tribunas, permitiendo reconstruir lo sucedido.

Videos grabados por hinchas permitieron reconstruir una secuencia que la transmisión oficial no mostró durante la semifinal. Red social X El cachetazo de Bellingham y la reacción de Barco Minutos después, cuando el triunfo argentino ya era un hecho y los jugadores celebraban el pase a la final, Jude Bellingham protagonizó un inesperado episodio con el ex Boca.

Las cámaras captaron el instante en el que el mediocampista inglés se acercó a Barco y le dio un cachetazo en la nuca mientras el argentino festejaba junto a sus compañeros. La escena llamó la atención porque Barco no había disputado ni un minuto del encuentro, por lo que inicialmente no estaba claro el motivo del enojo.

Tras el golpe, Barco respondió con un empujón y ambos quedaron cara a cara. Nicolás Paz fue el primero en intervenir para separarlos, mientras el futbolista argentino le hacía gestos a Bellingham preguntándole qué hacía. Segundos después apareció Nicolás Otamendi, que empujó al inglés para alejarlo de la discusión. La polémica se originó tras el gol del empate de Enzo Fernández y continuó una vez finalizado el encuentro. Red social X Con el correr de los segundos se acercaron varios jugadores de ambas selecciones. Algunos buscaron calmar la situación y otros increparon a Bellingham por su reacción. El altercado no pasó a mayores y terminó rápidamente, sin que el incidente escalara. La explicación que encontraron en Inglaterra El diario inglés The Sun vinculó ambos episodios y sostuvo que el festejo de Barco tras el empate argentino habría sido el detonante de la reacción de Bellingham una vez finalizado el partido. Para el medio británico, esa acción fue "el posible motivo" del enojo del capitán inglés. Incluso publicó que Barco "provoca a los ases ingleses en la semifinal de la Copa del Mundo", en referencia al festejo del futbolista argentino frente a sus rivales. Además, el periódico agregó otro detalle de aquella secuencia al señalar que "Barco incluso recibió un fuerte empujón de John Stones antes de regresar al banquillo", un episodio que tampoco había quedado expuesto durante la transmisión oficial.