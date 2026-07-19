Argentina vs España, en datos: de la historia colonial y la independencia a las brechas que trascienden la final del Mundo

La selección de Lionel Messi defiende el título ante los ibéricos. El partido exhibe dos realidades económicas y sociales muy distintas entre dos países que registra una historia en común. Un repaso por los principales indicadores que comparan a las finalistas dentro y fuera de la cancha.

Argentina y España definirán este domingo el título del Mundial 2026 en el MetLife Stadium. Lionel Messi y compañía se enfrentará a la Roja de Lamine Yamal en un duelo de alto voltaje que pondrá el broche de oro a una Copa del Mundo marcada por los récords. Más allá de la historia de revolución e independencia que las conecta, hoy las realidades socioeconómicas exhiben diferencias profundas.

La campeona del mundo saldrá defender el título conquistado en Qatar 2022 desde las 16hs en Nueva Jersey. Será apenas la segunda vez en la historia que ambas selecciones se crucen en una Copa del Mundo, tras la victoria albiceleste en Inglaterra 1966.

El equipo de Lionel Scaloni llega a esta instancia luego de superar de manera agónica a Inglaterra por 2 a 1 en semifinales con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. España, dirigida por Luis De la Fuente, viene de vencer 2 a 0 a Francia y va por su segundo título mundial, dieciséis años después de la conquista de Sudáfrica 2010.

Mientras ambas selecciones afinan detalles para la definición, los números "reales" de los dos países muestran contrastes marcados en materia económica, demográfica y social. España, una Nación con más de 500 años de historia, se conformó como Reino en 1469 a partir de la unión de Isabel I y Fernando II de Aragón que dio inicio a la era de los reyes Católicos.

Años después, en 1492, Cristóbal Colón partió desde en busca de una nueva ruta comercial a las Indias Orientales a pedido de ambos monarcas. Acompañado de unos 90 hombres en las carabelas La Santa María, La Pinta y La Niña, llegó sin quererlo al nuevo mundo. El arribo de los españoles dio inicio a una etapa imperialista y colonial de la corona sobre un territorio que hasta entonces estaba ocupado por los pueblos originarios.

Luego de 200 años de ocupación, esclavización y extracción de recursos, la población local había sido reducida en más del 90%. Para el siglo XVII se contabilizaban unos 50 millones de muertos producto de la violencia colonizadora y de las enfermedades que trajeron consigo los invasores.

El territorio se dividió inicialmente en dos virreinatos: Nueva España, que abarcaba desde California, Texas y Nuevo México hasta el Caribe, y el del Perú, que administraba los enclaves de América del Sur. A finales del siglo XVIII, la corona española a cargo de Carlos III creó el Virreinato del Río de la Plata para frenar las avanzadas de Portugal y los intentos de copamiento de Gran Bretaña. Y nombró a Buenos Aires como su capital.

Años después, España ingresaría en un período de declive que se profundizaría con el encarcelamiento del rey Fernando VII por parte de Napoleón. Aquel suceso, ocurrido en 1808, desencadenaría los alzamientos en el territorio y las campañas independentistas que tendrían en José de San Martín, Manuel Belgrano y Simón Bolivar, entre otros, como principales artífices de la liberación de América del Sur del yugo español.

Con la Revolución del 25 de mayo de 1810 y la firma de la independencia el 9 de julio de 1816, Argentina inició su camino hacia su conformación como Estado-Nación, con avances y retrocesos producto de las guerras internas entre unitarios y federales que desembocarían en la Constitución de 1853 tras la batalla de Caseros.

Durante los siglos siguientes, ambas naciones transitaron caminos opuestos, pero siempre conectados. Los argentinos, ubicados en la periferia comercial del mundo, basaron su economía en la exportación de materias primas, con ciclos pendulares en el S.XX en los que chocaron dos modelos: el agro-exportador y el industrialista. Los españoles sufrieron las guerras europeas, pero supieron aprovechar su ubicación en el centro de la escena comercial del globo.

PBI, territorio y desocupación

Con una superficie continental de 2.780.400 km², Argentina es cinco veces más grande que España (505.990 km²), pero con una población relativamente similar: en la nación rioplatense habitan 46,8 millones de personas mientras que en el país ibérico viven 49,7 millones. Así, las densidades poblacionales son ampliamente opuestas: apenas 16,8 habitantes por km² en la primera contra 98,2 en la segunda, casi seis veces más.

A pesar de las diferencias territoriales y las similitudes poblacionales, España tiene una economía casi tres veces más grande que la argentina en términos nominales: un Producto Bruto Interno (PBI) de us2,09 billones frente a los u$s688.000 millones de Argentina, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional para el 2026, lo que se traduce en un ingreso per cápita de u$s41.563 contra u$s14.707.

La estabilidad económica que registra el Estado español desde hace décadas le permite hacer gala de una inflación más baja que la argentina: apenas 3,2%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE, junio 2026), lo que la ubica por encima del 2,8% de la zona euro. Las tasas anuales más bajas se registran en Suecia (1%), República Checa (1,1%) y Dinamarca (1,8%), mientras que las más altas corresponden a Rumania (9,2%), Lituania (5,4%) y Bulgaria (5,2%).

Argentina registra un índice de precios del 33,5% interanual, según el último relevamiento del INDEC, con una tasa que por primera vez quebró el piso del 2% (1,9% en junio) tras diez meses de ubicarse por encima de dicha barrera. La principal desaceleración se registró en un rubro clave para las familias: alimentos y bebidas (+1,3%).

El desempleo, en cambio, juega a favor de Argentina. Pese a una economía que arrastra desequilibrios macroeconómicos históricos, la tasa de desocupación se ubica en 7,8%, según el organismo estadístico local, contra el 10,8% de España (INE, primer trimestre de 2026), un país que históricamente convive con una tasa de paro elevada.

En la región latinoamericana, Chile registra el indicador más elevado con un 9,1% entre febrero y abril según cifras trasandinas. Le sigue Colombia (8,8%) y Uruguay (7,8%). Mientras que por debajo de Argentina aparecen Brasil (6,1%), Paraguay (5,3%), Perú (5,1%), Bolivia (3,2%) y Ecuador (3,1%). En tanto que el país ibérico lidera la tabla europea: por debajo aparecen países como Finlandia (10,3%), Suecia (8,7%), Francia (8,2%) y Grecia (8,1%).

Calidad de vida, desarrollo y género

En cuanto a calidad de vida, España aventaja a Argentina en casi todos los indicadores sociales que releva el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otros organismos internacionales. Su Índice de Desarrollo Humano es de 0,918 (puesto 28° en el ranking mundial), contra 0,86 de Argentina (puesto 47°).

La esperanza de vida española llega a 84 años, siete más que los 77,4 de Argentina, un dato que resume el bienestar socioeconómico y sanitario de los españoles, a pesar de las dificultades para acceder a un empleo. El indicador de la mortalidad infantil es, en ese sentido, otro punto que expone las diferencias que existen entre Argentina y España: en el primero hay 8,5 cada 1.000 nacimientos, casi tres veces que la española (3,04).

En educación, sin embargo, la historia se invierte: los argentinos acumulan en promedio 11,2 años de escolaridad, apenas por encima de los 10,8 de los españoles, aunque el Estado ibérico aventaja en los años esperados de estudio para las nuevas generaciones.

A nivel de seguridad, el país sudamericano registra una tasa de homicidios de 3,6 cada 100.000 habitantes -la más baja de su historia-, por debajo de la media global (5) y casi cuatro veces menos que América Latina, la región peligrosa del mundo con un índice promedio de 14,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pese a ello, es más de cuatro veces superior a la española (0,76 en 2025, según el Ministerio del Interior).

La pobreza también marca una brecha, aunque las metodologías no son estrictamente comparables: la tasa de pobreza e indigencia argentina, medida en base a ingresos, llega al 34,5%, contra el 25,7% que mide el indicador AROPE (riesgo de pobreza o exclusión social en base a ingresos y acceso a servicios y bienes) en España.

De todos los rivales que Argentina enfrentó en la Copa del Mundo, España es el único que la supera en términos de paridad de género, aunque ambos países están relativamente parejos en sus respectivos parlamentos. Argentina cuenta con un 41% de mujeres en el Congreso argentino, mientras que el Poder Legislativo español tiene 43,7%.

En cuanto al salario recibido, el INDEC calculó para 2025 una diferencia del 29,6% en detrimento de las mujeres. Su sueldo promedio se ubica en $959.030, mientras que los hombres perciben $1.352.247. En tanto que el Instituto de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad de España, indica que allí la brecha es del 15,74%: la ganancia media anual de los hombres fue de 30.372,49 euros y la de las mujeres 25.591,31 euros.

De acuerdo al Indicador de Brecha de Género del Global Gender Gap Report 2025 elaborado por el Foro Económico Mundial, el índice ubica a España en un puesto bastante mejor (12° contra 37° de Argentina).

Los números, claro, no juegan la final. Pero mientras Messi y Lamine Yamal se preparan para el partido más importante del año, la comparación deja en claro que, fuera de la cancha, España y Argentina compiten en ligas económicas bien distintas.