Dólar: las tres advertencias del FMI y Estados Unidos a Javier Milei

Un asesor de Donald Trump le dijo al Presidente que condicionar su programa a la llegada de nuevos desembolsos es "ilógico" y "lo va a llevar al fracaso". También hubo críticas a la política cambiaria de un ex funcionario del Fondo y de un ex subsecretario del Tesoro.

Las advertencias del asesor de Donald Trump, Mauricio Claver Carone , no pasaron desapercibidas en la Casa Rosada ni en el Ministerio de Economía. El extitular del Banco Interamericano de Desarrollo le dijo al presidente Javier Milei que si espera un regalo de Navidad del candidato republicano para liberar el mercado de cambios, pierde el tiempo . Antes, lo había señalado un exdirector del FMI y un exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos.

Las declaraciones de Mauricio Claver Carone, que fue representante de EEUU en el Fondo, presidente del BID y ahora oficia como asesor del candidato republicano, no pasaron desapercibidas: “Ganar tiempo pensando que van a conseguir más dinero del Fondo es una ilusión, es ilógico y va a llevar al fracaso. Primero, no funciona de esa manera. Y segundo, Milei y Trump no tienen relación”, disparó a finales de la semana pasada.