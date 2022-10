Claver-Carone señaló a la Argentina por su salida del BID: "No trabajó en construir, sino en destruir"

El proceso de desplazamiento de Mauricio Claver-Carone de la dirección de BID se desató en marzo último cuando una denuncia anónima al board lo acusó de haber violado el código de ética del banco por haber tenido una relación íntima con su jefa de gabinete. A eso se le sumaron, argumentan los especialistas, en que no cumplió con los objetivos de modernización del banco.

En septiembre, la Asamblea de Gobernadores del BID, donde están representados los 48 países miembros del banco –Estados Unidos, Canadá y América Latina, varios países europeos, Japón, Corea del Sur y China– votó a favor de despedirlo al frente del organismo.

En otro momento de la entrevista, Carone apuntó duramente contra el país: "La región ha cambiado políticamente. El empeño de ciertos gobiernos, como el de Argentina, que no trabajó en construir sino en destruir" y agregó: "Argentina tuvo desde el primer día un empeño grande para sacarme".

La relación con Alberto Fernández

En relación al Presidente, Carone apuntó: “En los años en que trabajé con Alberto Fernández, nunca tuve una conversación con él para ver cómo crear empleo en el país, siempre fue cómo conseguirle empleo a (Gustavo) Beliz… ¿Y si ponemos ese mismo empeño en crear empleo para los millones de argentinos?”, se preguntó el exfuncionario de la entidad en una entrevista con Radio Mitre. "Cuando salí elegido, quise promover a una persona de finanzas de Argentina. Seguían empeñados con Beliz. Lo llamé a Alberto Fernández. No les importaba porque no era de ellos. Se abstuvieron. Fue chocante".

"Mi experiencia con el gobierno de Alberto Fernández fue que eran deshonestos. Se intentó una buena relación y a media noche se apareció el vicepresidente de Nicolás Maduro", agregó.

Por su parte, aseguró que no conoció a Martín Guzmán y destacó a Sergio Massa: "la primera persona que se entró conmigo como adulto fue Sergio Massa. No me habló de personas. Me habló de su plan para tener éxito y salvar al país o frenar la crisis abrumadora que se venia".

Vale recordar que Carone cuando era Presidente se mostró en contra de aprobar el desembolso de u$s500 millones para la Argentina, pese a que los créditos ya habían sido aprobados. Se trata del mismo funcionario que dijo en su momento, cuando hacía su defensa para dirigir el BID, que el crédito extraordinario del FMI al gobierno de Mauricio Macri fue ordenado por el entonces presidente Donald Trump para apoyarlo en la búsqueda de la reelección. Claver Carone había sido representante de Estados Unidos ante el directorio del Fondo Monetario cuando sucedieron los hechos.

El diálogo con el FMI

Por último, Carone habló del acuerdo que mantiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y lo calificó como el "peor programa".

"Es un programa muy débil y el gobierno no puede cumplir ni con esas metas no existentes" y acusó al Fondo de ser "muy blando" con la Argentina: "He tenido discusiones serias con la directora del FMI. Es un contraincentivo a las reformas estructurales necesarias".

"Latinoamérica, Argentina y ese gobierno y ese grupo no quieren desarrollarse. El FMI no tiene que ser un concurso de popularidad". Y aseguró que no era el rol del BID otorgarle préstamos a la Argentina "para pagarle al FMI". "Hacían falta los 700 millones de dólares del BID para pagarle al FMI. El BID es un banco de desarrollo, no para hacer un cheque y pagarle al FMI", concluyó con dureza.