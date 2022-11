Dólar MEP: gurú financiero anticipa a cuánto llegará a fin de año y por qué

En el corto plazo se habla de una ampliación del swap chino, pero hasta que los yuanes no estén contabilizados en las cuentas del Banco Central no estaremos convencidos si se logró dicho objetivo. La sucesión de anuncios no cumplidos nos hacen más cautelosos ante el escenario financiero.

El Banco Central no modificó hasta ahora los tipos de interés, en su lógica la inflación tendría que bajar, por ende, se prepara para mantener estables la tasa de inflación. El Relevamiento de Expectativa de Mercado ve la inflación a 12 meses en torno del 100% anual, la tasa de plazo fijo es del 75% anual y, si calculamos la tasa efectiva, se ubica en el 107% anual. Daría la impresión que, hasta que la tasa de inflación no supere esta marca, no modificarán los tipos de interés. Se equivocan de acá a la China.

La tasa de las letras de Tesorería a un plazo de 29 días rinde el 110,72% anual, mientras que las letras de Tesorería a un plazo de 75 días rinden el 112,52% anual. De esta forma el gobierno busca que los inversores se corran desde las colocaciones de plazo fijo en bancos, a financiar directamente al Estado a mayor tasa.

Desde nuestro punto de vista el Banco Central se equivoca en no subir la tasa de interés. Con el atraso cambiario que tenemos, es imposible mantener durante el próximo año la cotización del dólar mayorista en torno de los niveles actuales, o solo aumentando la inflación del mes corriente. Más tarde que temprano tendrá que devaluar a mayor ritmo, de lo contrario las exportaciones irán languideciendo en el tiempo.

BCRA Banco Central Ignacio Petunchi

La falta de dólares obligará a los importadores a traer mercadería al país con dólares propios, esto implica que deberán costear los productos a un dólar de $315 (se utiliza el dólar contado con liquidación para estas operaciones) esto implicaría una suba de precios o quebrantos muy importante en el mercado. Si no hay suba de salarios, la recesión se profundizaría y obligará a un cambio en las medidas económicas.

Con el dólar MEP en $302 y el dólar Qatar en $336, no caben dudas que los que viajen al mundial demandarán dólares MEP antes de utilizar las tarjetas en el exterior. Hay algo que en el mercado se llama arbitraje, algo que no conocen las actuales autoridades del Banco Central, pero que lo conocen a la perfección los argentinos. No hay dudas que el dólar MEP subirá hasta igualar al dólar Qatar.

Al ritmo de devaluación actual el dólar Qatar, para fin de mes, debería estar en torno de $350, ese precio podría tener el dólar MEP para fin de mes. Para diciembre de 2022 y tomando una suba del dólar oficial de aproximadamente el 7% para diciembre, el dólar Qatar podría ubicarse en $380, si el arbitraje se potencia por las vacaciones no descartamos que pueda superarse este nivel.

En conclusión, vamos a tener un dólar MEP que podría alcanzar los $400 para fin de año. El programa Precios Justos será de difícil cumplimiento, o bien nacerá muerto ante la falta de consenso actual. En el marco monetario actual, es altamente recomendable comprar dólar MEP. Las empresas deberían tomar financiamiento en el mercado a las tasas actuales, desde nuestro punto de vista la inflación a 12 meses sería del 120% anual, por ende, las tasas de los créditos son negativas contra la inflación, es preferible trabajar con dinero de terceros y no con dinero propio en la medida que la empresa tenga resultados positivos. Seguimos haciendo escudo fiscal para pagar menos impuesto a las ganancias.