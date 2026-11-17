Un informe de Fundación Mediterránea alertó que el próximo año combinará mayores necesidades financieras, menores ingresos de divisas y una demanda de dólares más elevada. El vencimiento de enero será la primera prueba para el equipo económico.

Cómo es el panorama financiero que enfrentará el Gobierno en un año electoral.

El Gobierno de Javier Milei enfrenta un desafío financiero cada vez más exigente de cara a 2027 , cuando deberá afrontar vencimientos de deuda por entre u$s28.000 y u$s29.000 millones, en un contexto de incertidumbre electoral, mayores dificultades para acceder a los mercados internacionales y una demanda privada de dólares que podría superar los niveles de este año.

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Un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea , elaborado por su economista jefe, Jorge Vasconcelos, advirtió que el principal desafío no será solamente cumplir con las obligaciones, sino también conseguir las divisas necesarias sin comprometer las reservas del Banco Central (BCRA) ni profundizar las tensiones cambiarias.

Según el análisis, entre enero y julio de 2026 el BCRA compró un promedio mensual de u$s1.900 millones, cifra que cayó a u$s880 millones entre agosto y octubre. Esta desaceleración plantea interrogantes sobre la capacidad de acumulación de reservas durante el próximo año.

Durante los primeros nueve meses de 2026, el Gobierno logró afrontar pagos de capital e intereses por USD 18.600 millones mediante refinanciaciones con organismos, privatizaciones, colocaciones de deuda, préstamos bancarios y utilización de reservas.

Sin embargo, el informe advierte que varias de esas fuentes podrían ser más limitadas en 2027. Si bien el superávit comercial podría mantenerse en niveles similares a los de este año, las emisiones de obligaciones negociables y bonos provinciales serían menores, mientras que la demanda de dólares de las personas físicas podría superar los USD 30.000 millones estimados para 2026.

En consecuencia, los aproximadamente USD 16.000 millones comprados por el Banco Central durante este año podrían representar un techo y no un piso para 2027, según las proyecciones del IERAL.

A esto se suma un cambio significativo en la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI): el organismo pasará de aportar financiamiento neto a representar una salida neta de USD 5.600 millones.

"Si en 2026 hubo que utilizar USD 5.000 millones de reservas para completar el programa financiero, en 2027 esa cifra será mucho mayor", advirtió Vasconcelos, en caso de que no se consigan fuentes alternativas de financiamiento.

El acceso al mercado internacional aparece como otro de los desafíos. El informe recordó que durante 2026 existieron oportunidades de financiamiento cuando el riesgo país se ubicó por debajo de los 500 puntos básicos, pero el Gobierno no las aprovechó. Actualmente, con el indicador en torno a los 830 puntos, el regreso al mercado luce más complicado.

En este escenario, Vasconcelos planteó que los eventuales acuerdos financieros con Estados Unidos o China deberían funcionar como un respaldo de emergencia y no como la principal estrategia para cumplir con los vencimientos.

Además, con reservas netas estimadas en aproximadamente u$s10.000 millones, una mayor utilización de divisas para pagar deuda reduciría la capacidad del Banco Central para intervenir frente a eventuales presiones sobre el dólar.

El acceso al mercado internacional aparece como otro de los desafíos. Mariano Fuchila

¿Una mayor emisión de pesos para acumular reservas?

El informe también abrió el debate sobre la posibilidad de flexibilizar la política monetaria para acelerar la compra de dólares y favorecer la recuperación económica.

Hasta ahora, el Gobierno esterilizó gran parte de los pesos emitidos para adquirir divisas mediante instrumentos de deuda del Tesoro. Según el IERAL, esta dinámica contribuyó a que la deuda pública en pesos pasara del 10,6% al 12,3% del PBI entre el último trimestre de 2025 y el tercero de 2026.

Una alternativa sería permitir una mayor expansión monetaria, siempre que estuviera acompañada por una recuperación de la demanda de pesos. Sin embargo, el riesgo es que la liquidez adicional termine presionando sobre el tipo de cambio y la inflación.

Para Vasconcelos, estas opciones merecen ser discutidas ante la necesidad de acumular reservas, sostener la estabilidad cambiaria y reactivar la economía.

Enero, la primera prueba para el programa financiero

El primer desafío llegará en enero de 2027, cuando el Gobierno deberá afrontar vencimientos por casi u$s4.400 millones, en un contexto de depósitos en dólares del Tesoro reducidos, mayores dificultades para emitir deuda y demoras en los ingresos por privatizaciones.

Así, el programa financiero de 2027 estará condicionado por una combinación de mayores vencimientos, menor disponibilidad de divisas y una demanda de cobertura cambiaria que podría intensificarse ante las elecciones presidenciales.

El desafío para el equipo económico será conseguir nuevas fuentes de financiamiento sin deteriorar las reservas ni comprometer la estabilidad cambiaria, en un año en el que las necesidades financieras y la incertidumbre política podrían reducir considerablemente su margen de maniobra.