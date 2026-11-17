El dólar mayorista retomó las subas y alcanzó los $1.551, mientras que el paralelo registró su mayor salto diario en cinco meses. La depreciación del real brasileño y el avance de los dólares financieros vuelven a captar la atención del mercado, en un contexto de apreciación cambiaria y riesgo país elevado.

El dólar oficial comenzó la semana en alza y volvió a alcanzar máximos nominales, en una jornada marcada por el salto del blue hasta los $1.600 y el avance de los tipos de cambio financieros. A la presión cambiaria local se sumó un factor externo: la fuerte depreciación del real brasileño , que profundiza las diferencias de competitividad entre ambas economías y agrega un nuevo elemento de incertidumbre para el mercado argentino.

Este lunes, el dólar mayorista avanzó $7,50 (+0,5%) hasta los $1.551, en una rueda caracterizada por un bajo volumen de operaciones, que alcanzó los u$s348,1 millones, el menor registro de noviembre. De esta manera, el tipo de cambio oficial acumula un incremento de $17 en el mes y una suba del 6,6% en lo que va de 2026.

La cotización se mantiene, sin embargo, a una distancia considerable del techo de la banda cambiaria, establecido en $1.971,72. En concreto, el mayorista se ubica un 27,1% por debajo de ese límite, mientras los operadores siguen de cerca la dinámica de las tasas de interés, la liquidez en pesos y las intervenciones del Banco Central (BCRA).

En el segmento minorista, el dólar Banco Nación aumentó $5 hasta los $1.575 para la venta, mientras que el promedio relevado por el BCRA entre las principales entidades financieras se ubicó en $1.573,65.

La mayor variación de la jornada se produjo en el mercado informal. El dólar blue trepó hasta los $1.600 para la venta y alcanzó un nuevo récord nominal , con su mayor incremento diario desde fines de junio. Así, la brecha respecto del dólar mayorista se amplió hasta el 3,2%, luego de permanecer cerca de mínimos de varios meses.

La cotización se mantiene, sin embargo, a una distancia considerable del techo de la banda cambiaria

Los dólares financieros también acompañaron la tendencia alcista, aunque con movimientos dispares. El contado con liquidación (CCL) superó los $1.700 en algunas referencias del mercado, mientras que el MEP se mantuvo en torno a los $1.580.

Este comportamiento refleja una mayor búsqueda de cobertura cambiaria, particularmente en el segmento utilizado para transferir divisas al exterior. La evolución de estas cotizaciones vuelve a ganar relevancia en un escenario en el que el tipo de cambio oficial acumula una suba inferior a la inflación y el mercado sigue atento al nivel de competitividad de la economía.

En paralelo, el Banco Central compró u$s33 millones en la última rueda y las adquisiciones acumuladas en noviembre alcanzaron los u$s256 millones. Sin embargo, las reservas internacionales brutas retrocedieron hasta los u$s49.464 millones, por lo que la capacidad de sostener la acumulación de divisas continúa entre los principales focos de atención de los inversores.

La devaluación de Brasil agrega un nuevo desafío para el dólar

A los movimientos del mercado local se sumó la depreciación de la moneda brasileña, un factor especialmente relevante para la Argentina por la estrecha relación comercial entre ambos países.

El dólar en Brasil avanzó un 2,1% hasta los 5,79 reales, su valor más alto desde julio de 2025. Desde el balotaje del 25 de octubre, la moneda brasileña acumula una depreciación cercana al 16%, en medio de la incertidumbre sobre el rumbo de la política económica.

La pérdida de valor del real frente al dólar encarece relativamente los productos argentinos en Brasil y mejora la competitividad de las exportaciones brasileñas, una dinámica que puede profundizar las presiones sobre el tipo de cambio real bilateral.

Este escenario cobra mayor importancia porque el peso argentino viene registrando una apreciación en términos reales. En lo que va del año, el dólar oficial avanzó alrededor del 6,6%, muy por debajo de la inflación acumulada, lo que vuelve a colocar la competitividad cambiaria en el centro del debate económico.

El economista Gustavo Ber señaló que los operadores monitorean la política monetaria local, en un contexto de mayor inyección de pesos para moderar las tasas de corto plazo y ante la proximidad de un período de mayor demanda estacional de dinero.

Qué espera el mercado para el cierre del año

De cara a diciembre, los analistas identifican factores que podrían contribuir a sostener la estabilidad cambiaria, entre ellos el ingreso de divisas provenientes del sector energético, las liquidaciones corporativas y el comienzo de la cosecha fina.

A esto se suma una mayor demanda estacional de pesos, que históricamente se produce durante las últimas semanas del año y puede reducir transitoriamente las presiones sobre el mercado de cambios.

No obstante, la evolución del riesgo país y las dificultades para recuperar el acceso al financiamiento internacional continúan condicionando las perspectivas cambiarias. El indicador soberano llegó a superar los 900 puntos básicos durante noviembre, en un contexto en el que los inversores también evalúan los compromisos de deuda que deberá afrontar el Gobierno en 2027.

En este escenario, la atención estará puesta en la capacidad del BCRA para sostener las compras de reservas, la evolución de las tasas de interés y el comportamiento de las monedas regionales, especialmente el real brasileño. La combinación de un peso apreciado, un dólar global más fortalecido y una mayor demanda de cobertura plantea nuevos interrogantes sobre la dinámica cambiaria hacia fin de año, aunque el tipo de cambio oficial todavía permanece lejos del techo de la banda.