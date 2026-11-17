El presidente del Banco de Grecia, Yannis Stournaras, y el expresidente del Banco Central de Australia, Ian Macfarlane, repasaron sus experiencias al frente de la política monetaria de sus respectivos países y dejaron lecciones que permiten trazar paralelismos con los desafíos actuales de la economía argentina.

El presidente del Banco de Grecia , Yannis Stournaras y el expresidente del Banco Central de Australia, Ian Macfarlane , expusieron este lunes sus experiencias al frente de las respectivas entidades monetarias, que permitieron trazar algunos paralelismos con las políticas que se están llevando a cabo hoy en Argentina. En particular, dejaron algunas lecciones, según su visión, en cuanto a la secuencia y el impacto temporal de las reformas estructurales, el manejo de la política cambiaria y la estrategia para solucionar problemas de morosidad .

Ambas personalidades formaron parte del primer panel sobre "Experiencias de desarrollo económico" , llevado a cabo en el marco de las Jornadas Monetarias y Bancarias del Banco Central de la República Argentina ( BCRA ). Según el detalle del programa oficial, el objetivo de la conversación era discutir "el impacto de la estabilidad monetaria en la inversión privada: desregulación, reasignación de recursos y crecimiento económico potencial".

En cuanto a las reformas, Stournaras destacó que en Grecia "reducir las barreras regulatorias y la flexibilidad laboral fueron esenciales para incrementar la inversión y la innovación", así como para que el capital fluya hacia actividades más productivas. Sin embargo, les advirtió a las dos máximas autoridades del BCRA, Santiago Bausili y Vladimir Werning , quienes moderaban el panel, que "las reformas para fortalecer la competencia en bienes y servicios deben preceder a las laborales, o por lo menos acompañarlas" .

El europeo reconoció que no aplicar esa secuencia fue uno de los errores de su país . "En un contexto de endeudamiento, Grecia tuvo que reducir costos que se habían acumulado antes de la crisis. Al no contar con la opción de devaluar la moneda nacional, tuvimos que ajustar mediante recortes en los salarios nominales y ajustes en los precios internos en relación con los de sus socios comerciales. Esta rápida recuperación de la competitividad en costos conllevó un costo económico y social considerable, ya que los salarios nominales cayeron a un ritmo más acelerado que los precios, lo cual redujo el poder adquisitivo y deprimió el consumo ".

Por su parte, Macfarlane convocó a los argentinos a armarse de paciencia, debido a que no siempre las reformas estructurales tienen un impacto inmediato. En ese sentido, explicó que la mayor parte de las reformas en Australia, con eje en la reducción del déficit presupuestario, se llevaron a cabo en los años 80, pero el éxito en materia inflacionaria recién se hizo realidad en las décadas posteriores . En efecto, subrayó que los precios pasaron de aumentar entre un 8% y un 10% anual a ubicarse en la zona del 3% durante los 90 y más cerca del 2% en los 2000.

El exfuncionario sostuvo que el objetivo primordial para salir de la estanflación que caracterizaba a la economía australiana en los años 70 fue erradicar los "flujos monetarios descontrolados". Para ello, el economista se negó a utilizar una meta monetaria y eligió el camino de una meta de inflación de entre el 2% y el 3%, a la cual finalmente se terminó convergiendo. "No conozco país que haya bajado la inflación de una manera no dolorosa", aseveró.

Lección 3: Abandonar la moneda es peligroso

Por otra parte, el panel tuvo un momento destacado cuando Bausili le consultó a Stournaras sobre la recomendación de abandonar la zona euro que recibían de manera permanente durante la crisis griega y cómo eso se puede trasladar al debate sobre la dolarización que el presidente Javier Milei puso en agenda durante la campaña presidencial de 2023. "Abandonar la moneda no es devaluar, es mucho peor. Pienso que era una excusa para no implementar las políticas fiscales adecuadas", fue la respuesta.

En esa tónica, sentenció que "permanecer en la zona euro es una bendición" y remarcó la importancia de adueñarse de la relación con el bloque para generar una situación de mutuo beneficio. Al respecto, enfatizó varias veces el concepto de "solidaridad europea", que fue clave para salvar a la economía griega mediante financiamiento a tasas favorables y condonaciones de deuda, en conjunto con la "responsabilidad nacional", esto último en referencia al compromiso con las reformas estructurales y la disciplina fiscal.

Lección 4: El déficit de cuenta corriente no genera crisis con tipo de cambio flexible

Otra de las preguntas de Bausili fue por qué tanto Grecia como Australia pudieron combinar déficits de cuenta corriente con crecimiento económico, cuando en Argentina dicho desbalance pareciera ser un determinante de las crisis.

Al respecto, Stournaras señaló que "ahora que el déficit de cuenta corriente es financiado por Inversión Extranjera Directa (IED) es mucho más estable". A su turno, Macfarlane fue taxativo al afirmar que "solo se crea la crisis con tipo de cambio fijo". "Con un tipo de cambio flotante no hay tal crisis", completó.

Lección 5: La estrategia para sanear las carteras crediticias de los bancos

Adicionalmente, Stournaras profundizó sobre la estrategia a la cual recurrió su país para solucionar el flagelo de la morosidad, un problema que hoy también atraviesa la economía argentina. Al respecto, precisó que "el Banco de Grecia exigió a las entidades bancarias que crearan unidades específicas para gestionar esos préstamos y reducir la irregularidad", que hubo un trabajo de supervisión coordinado con el Banco Central Europeo y que se implementaron "sistemas de alerta temprana" para detectar dificultades de pago incipientes.

Y agregó: "El desarrollo de un mercado para los préstamos en situación de impago, junto con una industria especializada en la gestión de créditos, proporcionó una capacidad adicional para reestructurar préstamos y recuperar la deuda pendiente. El programa denominado Hércules, de 2019, facilitó la titulización de préstamos morosos mediante la concesión de garantías estatales sobre los tramos sénior, mientras que los tramos de mayor riesgo fueron transferidos a inversores privados".

El titular de la autoridad monetaria griega sostuvo que el combo de medidas aceleró la eliminación de las carteras de préstamos deteriorados y permitió reducir la tasa de morosidad del 49% a casi el 3% en los últimos 10 años. "Constituir colchones de capital cuando las condiciones lo permiten, junto con el mantenimiento de normas crediticias prudentes, ayuda a limitar los riesgos en todo el sistema financiero y evita que la gran expansión actual se convierta en deuda problemática en el futuro. Un sistema bancario más sólido debe ir acompañado de reformas que amplíen las oportunidades de inversión productiva", concluyó.

En líneas generales, Stournaras enumeró tres claves para impulsar la inversión privada: la estabilidad monetaria, la credibilidad de las políticas y darle sostenibilidad política a las reformas. Asimismo, expresó que "la sostenibilidad del crecimiento dependerá cada vez más de los incrementos en la productividad", teniendo en cuenta que el envejecimiento poblacional reduce la influencia del factor trabajo.