Desde el avión que lo trasladaba a Roma, el Pontífice habló de sus encuentros con Javier Milei, la situación económica y la creciente polarización política.

León XIV brindó una conferencia de prensa durante el vuelo que lo trasladaba desde Lima hacia Roma, tras finalizar su gira por América Latina.

El papa León XIV se refirió a la situación política, económica y social de la Argentina durante la conferencia de prensa que brindó en el vuelo de regreso a Roma, luego de finalizar su gira por América Latina. En ese contexto, recordó sus encuentros con Javier Milei, destacó la importancia del diálogo y cuestionó el clima de confrontación que atraviesa el país: “Va a haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento” , sostuvo.

A unos 90 minutos de haber despegado de Lima, el Sumo Pontífice se acercó a la parte trasera del avión, donde lo esperaban 80 periodistas de distintos medios internacionales. Durante aproximadamente una hora respondió preguntas en español, italiano e inglés y se mostró distendido ante los enviados especiales que acompañaron su recorrido por la región.

Uno de los temas centrales de la conferencia fue su vínculo con el presidente argentino. Antes de convertirse en León XIV, Robert Prevost había mantenido una relación cercana con el papa Francisco, por lo que conocía de primera mano el trato que el pontífice argentino había construido con el mandatario, pese a sus diferencias ideológicas: “Yo encontré al presidente Milei ya en Roma, cuando vino al Vaticano, lo mismo que con Francisco. Ellos, políticamente, representaban líneas muy distintas y sin embargo se llevaban aparentemente muy bien” , recordó.

Al profundizar sobre sus propias conversaciones con el jefe de Estado, León XIV explicó que el eje estuvo puesto en el respeto por la dignidad humana y la atención a los sectores más vulnerables . También mencionó que hablaron sobre las dificultades económicas que atraviesa el país y la necesidad de encontrar puntos de encuentro.

“Yo insisto en que el mensaje que quiero dar, el mensaje que quiero llevar no es político y aunque hay algunos que tratan de forzarme en algunos países hacia derecha, izquierda, que critica, no critica, yo hablo de la Magnífica Humanidad” , afirmó.

La referencia corresponde a Magnífica Humanidad, la primera encíclica de León XIV, centrada en la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad global del siglo XXI. En ese terreno, el Papa y Milei mantienen posiciones diferentes. Mientras el pontífice considera necesaria una regulación estatal de la IA, el Presidente sostiene una postura contraria a esa intervención.

El Papa también valoró la predisposición que encontró en el mandatario durante sus encuentros en el Vaticano. Según relató, hubo una apertura para escuchar sus planteos y una comprensión compartida sobre el valor de la vida en todas sus etapas.

El mensaje contra la polarización y la violencia política

Más allá de las diferencias entre los sectores políticos, León XIV aprovechó la consulta para dejar un mensaje sobre la convivencia democrática y la necesidad de recuperar el diálogo. Sin tomar partido por ninguno de los espacios en disputa, cuestionó los niveles de confrontación y pidió dejar de lado los discursos que profundizan las divisiones.

“Yo personalmente creo mucho que en el mensaje de Jesucristo, aunque respeto muchísimo los que no son cristianos, que escojan otro camino, pero que en el mensaje de construir puentes, de buscar la reconciliación, pues podemos descubrir de nuevo que hay elementos en la humanidad que son mucho más grandes y mucho más profundos de las cosas que nos causan tantas veces esa división y odio y pues esa polarización”, expresó.

Durante su visita a la Argentina, el Pontífice insistió en la importancia de construir puentes y promover la reconciliación entre distintos sectores.

En esa línea, manifestó su deseo de que su visita a la Argentina haya contribuido a generar un cambio en la manera de relacionarse. También advirtió sobre las consecuencias que la violencia verbal puede tener incluso en los vínculos familiares: “Todavía va a haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento, a crear incluso dentro de familias una incapacidad de hablar, de unirnos”, remarcó.

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