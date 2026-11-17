El mal clima externo y las dudas en la city local golpean las cotizaciones de los títulos públicos y las acciones.

Los bonos en dólares se toman un respiro y repuntan este martes 17 de noviembre, mientras el riesgo país vuelve a perforar los 850 puntos, en medio de un mal clima financiero internacional y la cautela política local . En la jornada previa, los títulos de deuda que cotizan en Nueva York retrocedieron y el Merval medido en dólares cayó casi 5%, con bajas de hasta el 7,7% en las acciones bancarias.

En esta jornada, el MSCI Merval anota una baja de 0,5% a 81.095 puntos básicos y su contraparte en dólares pierde 1,1%. Las acciones líderes, en tanto, anotan caídas de hasta 6,8% encabezadas por Grupo Supervielle , seguida de IRSA (-3,5%) y Loma Negra (-2,8%).

En Wall Street, los papeles de empresas argentinas anotan pérdidas de hasta 6,2% de la mano de Grupo Supervielle , seguida de IRSA (-4,2%) y Loma Negra (-2,5%). Las energéticas, a contramano, suben hasta 3% lideradas por YPF.

Las acciones de la entidad bancaria sufren una fuerte oleada de ventas tras el resultado del tercer trimestre que mostró que los préstamos tuvieron un aumento, pero los depósitos cayeron fuertemente un 11,6% frente al trimestre previo y un 17,5% interanual. Pese a ello, el márgen neto de ganancia subió 20,3% interanual y un 16% intertrimestral, pero comprime casi 4 p.p. e impacta en el ROE a pesar de menores cargos de incobrabilidad (la mora baja marginalmente) y un impacto inflacionario también menor.

"No esperábamos un resultado descollante para SUPV pero nos llama la atención la fuerte caída en el NIM que se explica por un costo de fondeo que se incrementó levemente mientras que los activos que devengan tasa lo hicieron con un rezago", señalaron desde IEB.

En la curva de renta fija, los títulos de deuda mejoran levemente y el riesgo país que mide J.P. Morgan cede 1% hasta las 846 unidades.

Qué mira el mercado

El foco de hoy estará puesto en el debate en comisión del proyecto para suspender las elecciones primarias obligatorias del 2027, que también incluiría la posibilidad de que dos listas de legisladores acompañen a un mismo candidato presidencial, una versión modificada de las antiguas “colectoras”.

La discusión comenzará hoy a las 15. En comisión, el Gobierno busca obtener un dictamen de mayoría y, según trascendidos, con el apoyo de los gobernadores de la UCR y el PRO, y el eventual respaldo de algunos aliados peronistas (Catamarca), contaría con los votos necesarios para aprobar la reforma en el Senado en los próximos días.

Entre las noticias que impacta en el mercado, también se conoció que en octubre, el Gobierno registró un superávit primario de $1,9 billones y un superávit fiscal de $1,6 billones. En lo que va del año, el resultado equivale a un superávit primario de 1,4% del PBI y un superávit fiscal de 0,4% del PBI, aunque excluyendo los intereses de Lecaps/Boncaps y Bonceres cupón cero.

Los ingresos totales cayeron 1,5% interanuales en términos reales, ya que el incremento de 0,7% en los ingresos tributarios, impulsado por una mayor recaudación de Ganancias y derechos de exportación, fue más que compensado por las caídas de los ingresos corrientes no tributarios (-6,3% interanual) y las rentas de la propiedad (-40,1% interanual).