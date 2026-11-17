Con el tipo de cambio real en mínimos desde el inicio de las bandas y un riesgo país en torno a los 850 puntos. El programa financiero enfrenta mayor presión sobre las reservas del BCRA.

El Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM) del viernes pasado marcó su nivel más bajo desde la implementación del esquema de bandas, a mediados de abril de 2025, y quedó apenas un 1,5% por encima del registro previo al cambio de régimen cambiario. Paralelamente, el riesgo país sigue en niveles elevados, cercanos a los 850 puntos básicos . La combinación de ambos factores trae varias complicaciones para el programa financiero , ya que la imposibilidad de colocar deuda genera una mayor dependencia del uso de divisas del BCRA, en momentos en que ese mismo dólar barato estimula una mayor demanda privada .

Así lo advirtieron desde PPI : la estabilidad del tipo de cambio nominal tiene como contrapartida una apreciación real que sigue profundizándose . Lo que sucedió, además, fue que la semana pasada la inflación de octubre se ubicó 0,4 puntos porcentuales por encima de lo esperado por el REM , lo que implica una corrección adicional a la baja del tipo de cambio real y profundiza las dificultades para acumular reservas.

A su vez, hay otra variable que preocupa: la evolución del riesgo país . En el inicio de la semana, el índice que mide J.P. Morgan volvió a superar los 850 puntos básicos . "Un mayor riesgo soberano implica, en esencia, un costo de financiamiento más elevado y menores posibilidades de acceder al mercado de deuda. En un escenario en el que el Tesoro no consiga financiamiento, ni internacional ni local, deberá recurrir en mayor medida a los dólares del BCRA para afrontar sus compromisos ", alertaron desde el mismo bróker de bolsa.

Desde la city aseguran que la interrelación de estas variables ya obliga a reevaluar las metas propuestas para el año que viene en el programa financiero , presentado el 6 de julio. Mientras que originalmente se contemplaban compras del Tesoro al Banco Central por u$s4.900 millones , actualmente desde la city aseguran que podría necesitar unos u$s13.200 millones .

"Lo que sucede es que, con un riesgo país más alto, el Tesoro está aún más lejos de poder refinanciar en el mercado los vencimientos en moneda extranjera. En consecuencia, va a tener que pagarlos en buena medida comprando dólares con su superávit", le explicó a este medio el economista Claudio Caprarulo, director de Analytica, y continuó: "Con un dólar real bajo, necesita menos recaudación en pesos para hacerlo. El problema es que ese mismo dólar barato estimula más la demanda privada (importaciones, turismo, atesoramiento), y el Tesoro termina compitiendo con el sector privado por la misma oferta de divisas".

El experto también detalló que, en el mediano plazo, esa oferta además puede achicarse, porque un tipo de cambio apreciado desalienta las exportaciones, sobre todo las que no son materias primas: industria y servicios. Por último, Caprarulo explicó que "si el riesgo país sube, el mercado lee que el dólar como ancla es difícil de sostener". "Esa percepción de dólar barato adelanta la demanda de cobertura en el corto plazo y complica la acumulación de reservas, que es justamente un factor clave para que baje el riesgo país", cerró el economista.

En la misma sintonía, Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras, expresó en diálogo con este medio: "Lo que puede ocurrir es que en algún momento el mercado comience a percibir que el tipo de cambio no es compatible con un riesgo país que cierra virtualmente las puertas al financiamiento del Estado vía colocaciones domésticas, como Finanzas tiene planeado para cerrar el Programa Financiero 2027, y eso lleve a que los agentes se anticipen a una mayor presión compradora del BCRA y, por ende, a un FX más alto".