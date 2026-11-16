Una teoría viral advierte sobre un corte global de electricidad, internet y servicios bancarios para este martes 17 de noviembre. El rumor mezcla un simulacro de Estados Unidos, recomendaciones europeas y una escena de Los Simpson, pero no tiene sustento oficial.

Apagón mundial: una teoría viral advierte sobre un corte global de electricidad, internet y servicios bancarios, pero no tiene sustento oficial.

El supuesto apagón mundial de 72 horas generó preocupación en las redes sociales ante la posibilidad de que este martes 17 de noviembre se interrumpan simultáneamente los servicios de electricidad, internet, comunicaciones y sistemas bancarios. La teoría se viralizó en distintos países y disparó las búsquedas en Google, aunque no existe ninguna evidencia ni advertencia oficial que respalde un corte global .

Las publicaciones que circulan en plataformas como Instagram y TikTok sostienen que el fenómeno afectaría a todo el mundo durante tres días. Sin embargo, la versión surgió de la combinación de distintos acontecimientos reales que fueron sacados de contexto: un simulacro de emergencia organizado por el Gobierno de Estados Unidos, recomendaciones preventivas de la Comisión Europea y una supuesta predicción de Los Simpson .

Según los registros de Google Trends, las búsquedas de términos como "blackout 17 november" (apagón 17 de noviembre) aumentaron en varios países de Europa y en Estados Unidos. La coincidencia de la fecha con los anuncios oficiales y las imágenes difundidas de la serie animada alimentaron las especulaciones.

Uno de los principales elementos utilizados para sostener la teoría es un simulacro del Sistema de Alerta de Emergencias de Estados Unidos , organizado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) junto con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

El ejercicio está previsto para este martes 17 de noviembre a las 14.20 (hora del Este) y consiste en transmitir un mensaje de prueba a través de radios y canales de televisión para verificar el funcionamiento de los mecanismos de alerta ante posibles situaciones de emergencia.

Desde la FEMA aclararon que la prueba no implica cortes de electricidad, internet ni telefonía. Tampoco será necesario que los ciudadanos realicen ninguna acción. Se trata de un procedimiento de rutina que el organismo lleva adelante al menos una vez cada tres años.

Otro de los factores que contribuyó a la viralización fue una nueva serie de recomendaciones de la Comisión Europea, que aconsejó a los ciudadanos mantener un kit de emergencia con suministros suficientes para afrontar las primeras 72 horas de una crisis.

El instructivo contempla elementos básicos como alimentos, agua, dinero en efectivo y baterías portátiles. El objetivo es que la población pueda responder ante eventuales emergencias mientras se organizan los mecanismos de asistencia.

Las recomendaciones se enmarcan en un contexto de preocupación por la guerra en Ucrania, las amenazas híbridas, los ciberataques y la seguridad de las infraestructuras críticas. En esa línea, distintos países europeos reforzaron sus planes de prevención civil.

En ese escenario, Reino Unido, Francia, Finlandia y Suecia también cuentan con programas de preparación ante posibles crisis. Suecia, por ejemplo, actualizó en 2024 sus recomendaciones de emergencia civil, que habían sido elaboradas durante la Guerra Fría, para adaptarlas al contexto actual de seguridad. Entre las situaciones contempladas se encuentran posibles ataques nucleares.

La versión combina un simulacro de EEUU, recomendaciones europeas y una escena de Los Simpson, sacados de contexto.

Por su parte, el Gobierno británico recomendó a fines de octubre que los hogares mantengan suministros de emergencia para tres días. La iniciativa se reforzó luego de fallos de software y ante la posibilidad de fenómenos climáticos extremos, como olas de calor, sequías e incendios forestales.

El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, advirtió que el país enfrenta un nivel de amenaza mayor al que experimentó durante gran parte de su vida. Sus declaraciones se produjeron en el marco de un debate sobre la preparación de la población frente a posibles situaciones de emergencia.

La referencia a Los Simpson fue otro de los elementos que impulsó la teoría conspirativa. En un episodio de la serie aparece una referencia al 17 de noviembre y a un apagón en Springfield. Sin embargo, la escena no especifica el año en que ocurre el acontecimiento y no constituye una predicción sobre un corte de servicios para 2026.

La combinación de esa escena con el simulacro estadounidense y las recomendaciones europeas terminó alimentando las publicaciones virales. No obstante, ninguno de esos acontecimientos anuncia un apagón mundial ni una interrupción programada de los servicios esenciales durante 72 horas.