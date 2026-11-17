El Gobierno podría concretar una nueva adquisición de divisas al Banco Central, en medio de la pausa en las colocaciones de bonos en el mercado local. En enero deberá afrontar pagos por unos u$s4.400 millones y busca asegurar los dólares necesarios sin convalidar tasas elevadas.

El Tesoro nacional podría volver a recurrir al Banco Central (BCRA ) para comprar dólares y afrontar sus próximos compromisos financieros, en un escenario marcado por las dificultades para acceder al financiamiento y la decisión del equipo económico de suspender temporalmente las colocaciones de deuda en moneda extranjera en el mercado local.

De concretarse la operación, sería la segunda compra de divisas del Tesoro a la autoridad monetaria durante noviembre. La anterior tuvo lugar el pasado 5 de noviembre, cuando el Gobierno adquirió u$s130 millones para cumplir con un pago al Fondo Monetario Internacional (FMI).

La posibilidad de una nueva transferencia de dólares cobra relevancia en momentos en que el mercado sigue de cerca la evolución de las reservas internacionales y la estrategia del Ministerio de Economía para reunir los fondos necesarios para los vencimientos de deuda de comienzos de 2027.

Con estas operaciones, las compras de dólares del Tesoro al BCRA durante 2026 superarían los u$s7.000 millones , por encima de los u$s6.700 millones que el equipo económico había contemplado inicialmente en el programa financiero presentado a principios de julio para 2026 y 2027.

La mayor demanda de divisas al Banco Central se produce luego de que el Ministerio de Economía decidiera poner en pausa las emisiones de Bonares en el mercado local, con el objetivo de evitar convalidar rendimientos de dos dígitos.

Por el movimiento espejo de las cuentas que tiene en el BCRA, el Tesoro le habría comprado más de U$S300 millones al BCRA el jueves. https://t.co/UG5BImOdXJ

En particular, el Gobierno todavía tiene pendiente colocar alrededor de u$s800 millones del Bonar 2029 (AO29), sobre una autorización total de hasta u$s2.000 millones.

La decisión de suspender estas operaciones plantea un desafío adicional para el programa financiero, ya que reduce una de las vías disponibles para obtener dólares destinados al cumplimiento de las obligaciones de deuda.

En ese contexto, los analistas ya anticipaban que el Tesoro podría volver a recurrir al BCRA como alternativa para abastecerse de divisas, mientras espera condiciones más favorables para retomar las emisiones.

Los vencimientos de enero de 2027, en el centro de la estrategia financiera

Uno de los principales desafíos para el Gobierno será afrontar los compromisos de deuda previstos para enero de 2027. Durante ese mes, la Argentina deberá pagar aproximadamente u$s4.400 millones a tenedores de bonos, de los cuales unos u$s3.700 millones corresponden a acreedores privados.

La magnitud de estos vencimientos obliga al equipo económico a definir una estrategia de financiamiento que permita reunir las divisas sin incrementar significativamente el costo de endeudamiento. Sin embargo, el programa financiero 2026-2027 incluyó un buffer de USD 3.700 millones este año que podía utilizarse durante 2027 para cubrir compromisos de deuda. Ese monto formaba parte de la planificación del equipo económico para contar con recursos en moneda extranjera para los compromisos del primer mes del año que viene y surgían, en parte, de colocaciones periódicas de bonos en dólares en el mercado local que fueron interrumpidas en los últimos meses.

En este escenario, la utilización de dólares del Banco Central aparece como una alternativa frente a las dificultades para acceder a nuevas fuentes de financiamiento a tasas consideradas sostenibles por el Gobierno.

Sin embargo, estas operaciones también ponen el foco sobre la evolución de las reservas de la autoridad monetaria, una variable que continúa siendo observada por los inversores para evaluar la capacidad de pago de la Argentina y la solidez del programa económico.