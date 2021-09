Dólar Blue: qué se espera después de un semana cargada por tensiones políticas

"Es claro que la Argentina venía con problemas cambiarios por la mega emisión de pesos que tuvo que hacer en 2020 para cubrir los costos de la pandemia y la caída de la recaudación, eso tuvo efecto en los dólares alternativos y dólar blue. Venimos de un clima en donde el Banco Central lo venía controlando con intervención, era una situación administrada en la que siempre se estaba intentando mantenerlo bajo control a los dólares paralelos. El condimento político es explosivo para el tipo de cambio y cualquier noticia que sea fuerte en términos políticos de la coalición de gobierno o algún cambio que llene de incertidumbre eso puede reavivar la brecha cambiaria”, expresó el economista Amilcar Collante, miembro de CESUR (Centro de Estudios Económicos del Sur).

“Ya lo vimos en elecciones pasadas con resultados adversos vimos cómo se disparó el dólar. Siempre hubo algún salto cambiario después de alguna noticia en términos de la política”, analizó Collante. Al mismo tiempo, aseguró qué noticias pueden generar calma en los mercados por los próximos dos meses: “Es un mercado que sigue tensionando al alza salvo que haya alguna noticia que pueda romper esta dinámica como acuerdo con el Fondo y plantear algún plan de largo plazo, o poner alguna figura en le ministerio de economía que sea pro mercado”.

“En el corto plazo va a estar muy complicada la elección de noviembre, va a seguir tensionado, eso va a generar que los ciudadanos busquen cobertura y los que tienen la mínima capacidad de ahorro van al dólar”, afirmó. Por último, alertó sobre la emisión monetaria: "La mayor emisión de pesos también genera mayor presión cambiaria en dólares paralelos o alternativos".

El economista Andrés Borenstein de la consultora EconViews coincidió: "No espero que el blue despegue significativamente en el corto plazo. Me imagino una brecha de 85% con el oficial por los próximas semanas". En relación a las razones por las cuales el blue puede no tener disparadas, afirma: "Por un lado el valor ya es elevado. Por otro, la impresión es que si se va de control el gobierno siempre encuentra manos amigas para bajarlo" y cerró: "Otro de los motivos es que cómo el BCRA controla el contado con Liqui (CCL), probablemente no se desarbitre".

Por último Sergio Chouza reafirmó el poder de fuego del Banco Central para aplacar a los mercados: “El segmento de los dólares en el mercado financiero está controlado también como el oficial, hay poder de fuego de aplacar cualquier movimiento disruptivo. Tal es así que lo que se puede considerar un cimbronazo en lo político la semana pasada, no decantó en que el BCRA no tuvo que vender dólares. Si hubieran tensiones por ese canal de dolarización financiera tenés las herramientas para aplacarlos de la misma forma que lo viene haciendo hasta ahora”.

Por último cerró: "Puede pasar que haya días o semanas por inestabilidad y por un par de días va a estar en la plana de los diarios pero después vuelve a la zona de equilibrio. Es un mercado de especulación, a río revuelto ganancias de pescadores, no es un mercado que me preocupe ni crea que va a tener un comportamiento desacoplado del segmento que importa que es el precio de dolarización de grandes empresas”.