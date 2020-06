Dólar: el Gobierno descartó avanzar hacia un desdoblamiento cambiario

"No vamos a avanzar en la línea del desdoblamiento cambiario; lo que estamos haciendo con las medidas que toma el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores es tratar de contener un segmento especulador que se está profundizando en nuestro país, pero que no tiene que ver con el sector productivo", explicó Cafiero en diálogo con AM 750.

Asimismo, el jefe de Gabinete afirmó que "la Argentina de la especulación financiera es una Argentina que no nos ha dado réditos como sociedad".

"Todos queremos volver a una Argentina productiva, que genere empleo; ese era el plan nuestro en diciembre, pero en el medio vino el coronavirus y lo tuvimos que poner un poco en stand by", agregó en declaraciones al programa "Toma y daca".

El funcionario estimó que “se han dado señales al sector productivo” de que “estamos desarrollando todas las herramientas necesarias para que las empresas produzcan y los trabajadores puedan seguir yendo a las fábricas”.

Según explicó, "hoy estamos transitando un plan económico para tratar la pandemia; antes de esto hubo un plan más fundado en la Ley de Solidadridad y Reactivación Productiva en diciembre", y señaló que "nuestra idea es avanzar con las restricciones que tenemos, pero sabiendo muy bien cuál es la dirección, y eso hemos hecho".

"El plan económico que tenemos para la pandemia es de 2,5 puntos del PBI invertido en estos 70 días para trabajar y gestionar un momento muy difícil; también vendrá una etapa a la salida de la pandemia, que, tal vez, será una buena oportunidad para sentarnos todos los argentinos y argentinas para decir qué tipo de país queremos", subrayó.

En línea con esto, el funcionario detalló que "a partir que avanzaba la pandemia, íbamos teniendo ciertas externalidades, y frente a esto, diseñamos políticas públicas como el IFE o ATP; la idea es que son instancias de emergencia; a medida de que nosotros vayamos viendo que las actividades o las provincias empiezan a reanudarse y no necesitan la ayuda del Estado, la idea es seguir focalizando la ayuda a los lugares que se necesitan".

"Hoy por hoy, Argentina está en un 85% en condiciones de trabajar y producir sin problemas desde el punto de vista de la pandemia", aseveró.