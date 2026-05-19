Aguinaldo para jubilados de ANSES: cómo calcular cuánto cobro en junio 2026

El próximo mes, los jubilados y pensionados además del aumento del 2,6%, van a cobrar el medio aguinaldo y el bono. Conocé el monto total y cuándo se paga.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó que los jubilados y pensionados, van a recibir en junio de 2026 el pago del medio aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC). El beneficio se va a depositar junto con los haberes mensuales actualizados por movilidad y en muchos casos, también va a tener el bono extraordinario de $70.000 incluido.

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El pago del aguinaldo alcanza a jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) . Además, ANSES confirmó que la liquidación es de forma automática, por lo que no será necesario realizar trámites adicionales.

Durante junio también va a haber un incremento del 2,6% en los haberes , en línea con el esquema de movilidad vigente que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

La actualización mensual del 2,6% , se debe a la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/24, que fija aumentos según la inflación registrada dos meses antes. En este caso, el ajuste toma como referencia el IPC correspondiente a abril de 2026.Con el incremento de junio de 2026, los haberes jubilatorios y pensiones quedarán actualizados de la siguiente manera:

jubilación mínima: $403.396,63.

PUAM: $322.717,30.

PNC por invalidez y vejez: $282.377,64.

jubilación máxima: alrededor de $2.715.000.

El incremento del 2,6% va a impactar en el cálculo del aguinaldo, ya que el SAC se determina tomando el 50% del haber más alto percibido durante el semestre comprendido entre enero y junio.

Jubilados Imagen: Freepik

Quiénes cobran el bono de $70.000

El bono extraordinario de $70.000 va a seguir vigente durante junio y lo van a poder cobrar:

jubilados que cobran la mínima

beneficiarios de la PUAM

titulares de Pensiones No Contributivas

pensionados con ingresos bajos

En los casos de jubilaciones superiores a la mínima, el bono que será depositado, va a ser proporcional hasta alcanzar el tope máximo establecido por ANSES.

Con el aumento, el aguinaldo y el bono extraordinario, los montos aproximados que cobrarán los beneficiarios van a ser los siguientes:

Jubilación mínima: $675.094,95.

PUAM: $554.075,95.

PNC por invalidez y vejez: $493.566,46.

Desde el organismo aclararon que el bono extraordinario no forma parte del haber previsional porque no es remunerativo. Esto significa que el refuerzo no se incluye dentro del cálculo del aguinaldo.

jubilados

Cómo se calcula y cuándo se cobra el aguinaldo

El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% del mejor haber mensual percibido durante el semestre. En el caso de jubilados y pensionados, el cálculo se realiza tomando como referencia el monto actualizado por movilidad de junio. Los montos aproximados del aguinaldo serán:

Jubilación mínima: $201.698,32.

PUAM: $161.358,65.

PNC por invalidez y vejez: $141.188,82.

ANSES depositará el aguinaldo junto con los haberes mensuales respetando el calendario habitual organizado según la terminación del DNI. Para quienes cobran la jubilación mínima, el cronograma comenzará el 8 de junio y se extenderá hasta el 18 de junio. Por otro lado, los jubilados y pensionados que superan la mínima cobrarán entre el 23 y el 29 de junio.

El calendario quedó establecido de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminado en 0: 8 de junio.

DNI terminado en 1: 9 de junio.

DNI terminado en 2: 10 de junio.

DNI terminado en 3: 11 de junio.

DNI terminado en 4: 12 de junio.

DNI terminado en 5: 16 de junio.

DNI terminado en 6 y 7: 17 de junio.

DNI terminado en 8 y 9: 18 de junio.

Jubilados y pensionados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.

Los beneficiarios pueden consultar el detalle de la liquidación y la fecha exacta de cobro ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.