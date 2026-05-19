Récord en subastas de arte: una obra de Pollock se convirtió en la cuarta más cara vendida por u$s180 millones

La casa Christie's en Nueva York registró una serie de récords entre pintores y escultores. Los montos fueron desde u$s50 millones hasta casi u$s300 millones.

Una serie de subastas de arte en la casa Christie's en Nueva York registraron numerosos récords en las últimas horas para los pintores estadounidenses Jackson Pollock y Mark Rothko , así como para el escultor francés de origen rumano Constantin Brancusi y el pintor catalán Joan Miró . En esa línea, una obra de Pollock se convirtió en la cuarta más cara jamás vendida, por un valor cercano a los u$s180 millones.

El lienzo en bruto de más de 3 metros de ancho llamado " Number 7A, 1948 " de Pollock (1912-1956) se vendió por u$s181,2 millones , incluidas comisiones. Según el medio especializado Artnews , la obra se convierte así en la cuarta más cara jamás vendida en subasta.

El récord anterior en una puja para este pintor del expresionismo abstracto era de u$s61,2 millones, en 2021, mientras otras de sus piezas se vendieron en privado por hasta u$s200 millones. " Con esta obra, Pollock se libera por fin de las ataduras de la pintura de caballete tradicional y produce uno de los primeros cuadros verdaderamente abstractos de la historia del arte", según Christie's.

Por su parte, " Danaïde ", una cabeza en bronce de alrededor de 1913 del escultor Brancusi (1876-1957), alcanzó los u$s107,6 millones, frente a los u$s71,2 millones de su récord previo en 2018.

El lienzo en bruto de más de 3 metros de ancho llamado "Number 7A, 1948" de Pollock (1912-1956) se vendió por u$s181,2 millones, incluidas comisiones.

En paralelo, "No. 15 (Dos verdes y una franja roja)", de 1964 de Rothko (1903-1970), fue adjudicado por u$s98,4 millones, mientras que "Retrato de Madame K" de Joan Miró (1893-1983) se vendió por u$s53,5 millones.

Los anteriores máximos para el estadounidense (u$s86,9 millones) y el catalán (u$s37 millones) se alcanzaron en 2012. En noviembre, se fijaron varios grandes récords en la compra de arte en la casa Sotheby's en Nueva York.

No. 15 (Dos verdes y una franja roja) rothko En paralelo, "No. 15 (Dos verdes y una franja roja)", de 1964 de Rothko (1903-1970), fue adjudicado por u$s98,4 millones. Christie's

Por último, "El retrato de Elisabeth Lederer" (1914-1916) del austriaco Gustav Klimt (1862-1918), vendido por u$s236,4 millones, se convirtió en la segunda obra más cara jamás vendida en subastas. El autorretrato "El sueño (la cama)" (1940) de la mexicana Frida Kahlo (1907-1954) se subastó por u$s54,6 millones, la pintura más cara vendida hasta ahora por una artista.

Trueno mostró cómo fue su encuentro con Mick Jagger en Nueva York: el gesto que se viralizó

El rapero argentino Trueno presentó su cuarto álbum, Turr4zo, en el reconocido ciclo estadounidense The Tonight Show, el programa de Jimmy Fallon. Durante su paso por los estudios de NBC en New York City, el artista de La Boca compartió un encuentro con Mick Jagger, quien participó de un sketch para el programa.

La imagen entre ambos no tardó en viralizarse luego de que Trueno la publicara en sus redes con la frase: “NYC Baby”. En la foto, el músico aparece señalando a Jagger con un gesto distendido y de complicidad que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

En los días previos a la emisión, Trueno había adelantado parte de su experiencia en el programa a través de distintos posteos, donde se lo vio bailando por los pasillos del canal y ensayando antes de salir al escenario.