Dólar: el mercado anuncia el fin del "veranito de Massa" y crece la tensión por las reservas

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) creció un 6,2% en septiembre, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), un dato que fue menor al esperado por analistas.

El mercado ahora aguarda el anuncio de nuevas medidas económicas que tiendan a mantener el equilibrio de las cuentas en un trimestre con menores liquidaciones del sector agropecuario.

"El gran desafío para el año que viene bajar la inflación es que hay que generar un cambio más fuerte que claramente no pasa por congelamiento de precios, y mucho menos anunciarlo antes", dijo María Castiglioni, economista de CyT Asesores Económicos

"Cuando dicen que no hay devaluación, en realidad no hay un salto brusco del tipo de cambio oficial, pero la suba está corriendo a un ritmo de más de 6% mensual. A pesar de eso, el tipo de cambio oficial ajustado por inflación y teniendo en cuenta qué pasa con el dólar en el mundo, sigue atrasado y no alcanza", afirmó.

"El mercado cambiario se ha complicado masivamente con diversas regulaciones que pretenden segmentar un precio que por definición es fungible y arbitrable", dijo Roberto Drimer de VatNet Financial Research y señaló que esta semana "será definitoria para su eventual éxito o modificación en el sinuoso camino hacia un esquema económico y por ende del mercado financiero con mayor grado de consistencia".

"Se comenta que se estaría trabajando en un plan de “estabilización” para desacelerar la inflación basado en un acuerdo de precios y salarios", dijo la consultora Delphos Inversamente.

"Un acuerdo de estas características tendría poca capacidad para desacelerar la inflación dada la alta brecha cambiaria, la aceleración del 'crawling peg' y la necesaria actualización de precios regulados comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI)", añadió.

"Continuamos señalando que las enmiendas a la política actual que apuntan a una reducción de la brecha cambiaria y un esfuerzo de consolidación fiscal creíble y anticipado siguen siendo condiciones necesarias para reducir la inflación y reconstruir las reservas de manera sostenible, dijo JP Morgan.

banco central reuters.webp Reuters

"En ausencia de tales esfuerzos, en consonancia con un programa de estabilización ortodoxo, esperamos que la inflación continúe acelerándose el próximo año, con niveles de inflación de diciembre de 2023 por encima del 100%", estimó.

"La renta variable local el mes anterior demostró grandes aumentos y un gran optimismo en los inversores que podrían considerar esto como el comienzo de un rally alcista. Este descenso que atraviesa podría ser una corrección técnica que le permitiría a las acciones locales continuar el aumento con más fuerza", estimó Ayelen Romero de Rava Bursátil.

"El problema es el cepo, este control cambiario que se ha impuesto en la Argentina, que es el que genera la escasez de dólares", estimó Aldo Abram, director ejecutivo Fundación Libertad y Progreso.

"Gracias a la suba de los precios internacionales de la que nos hemos visto beneficiados éste es el gobierno que más dólares le liquidó al campo de todo este siglo", afirmó.

"La atención de los operadores continúa concentrada en el saldo diario que arrojan las intervenciones (del banco central en el mercado), especialmente tras arrancar con sucesivas ruedas negativas", dijo Gustavo Ber, economista de Estudio Ber.

"Las inconsistencias macroeconómicas se mantienen y más allá de haber superado la implosión del mercado de pesos, y la disparada de la brecha cambiaria, la incertidumbre sobre que va a pasar en los próximos meses sigue en pie", dijo Lucio Garay Méndez, de EcoGo.

"El mercado sigue esperando una devaluación en el corto plazo, el Gobierno sigue desdoblando y creando nuevos tipos de cambio que solo sirven para comprar un poco más de tiempo", señaló.

El Centro de Analítica Económica y Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina (UCA) dijo que el Índice de Incertidumbre Económica de septiembre mostró una leve reducción en los niveles de incertidumbre económica con respecto a los altos valores observados en el mes de agosto.

"El valor del índice en el mes de septiembre fue de 58,0. En otras palabras, por cada 10.000 palabras en mensajes económicos, se detectaron 58 palabras vinculadas a incertidumbre. Este valor representa una caída de 2,7% con respecto a lo observado en el mes anterior", explicó.