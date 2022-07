Dólar: el mercado se "reacomoda" y sigue de cerca las próximas señales del Banco Central

"Se reactiva el reacomodamiento en los dólares financieros, a modo de reacción a las últimas medidas cambiarias junto a la incertidumbre externa e interna, lo que sigue inclinando a los agentes económicos hacia la búsqueda de refugio, y dicha demanda por cobertura se refleja en la elevada 'brecha'", dijo un economista de la city.

"Pueden seguir en alza, mientras el Gobierno no le dé motivos para lo contrario. Viene mucha más inflación en los próximos meses, hay mucha emisión monetaria del Banco Central y no han mejorado mucho las expectativas. Si no hacen algo que revierta esto, la tendencia será al alza", señaló el economista Gabriel Caamaño.

"Dependerá de la política monetaria del Banco Central. Nadie tenía en su modelo que en treinta días los dólares paralelos iban a saltar 50%. Fue una muy mala política del Central la que generó estos saltos. Se esperaban subas, pero más cercanas a la inflación y no estos saltos", afirmó el analista financiero Christian Buteler.

Salvador Di Stéfano por su parte, mencionó el "dólar de equilibrio, que se obtiene de la relación entre los pasivos monetarios y las reservas". Frente a ello, planteó tres escenarios:

"En caso de que las variables macroeconómicas tiendan a normalizarse, deberíamos ver un dólar de equilibrio en torno a $275 ".

". "En caso de que no haya un ingreso interesante de divisas a las arcas del Banco Central, el dólar de equilibrio ascendería a $290 ".

". "Mientras que, si las reservas continúan cayendo, existe la posibilidad de escalar a la zona de $320 / $330".

La coincidencia entre los analistas de mercados es que al menos hasta los $300 llegará el dólar blue en cuestión de días. La pregunta es cuánto más allá irá y si es momento de comprar o vender ya que, tal como plantean los operadores, no hay oferentes que puedan revertir la tendencia del mercado.

Señales positivas del Banco Central

Según un reciente informe elaborado por la consultora de Miguel Kiguel, la semana pasada cerró mucho mejor que la anterior. "Hubo anuncios de Silvina Batakis con sabor a racionalidad, el Banco Central implementó una opción de venta para darle más tranquilidad al mercado de bonos y sobre el viernes al cierre se subieron las tasas de pases". En ese sentido, se espera que la turbulencia financiera afloje, pero persista la inestabilidad.