Lo que se dice en las mesas

El BCRA postergó, sorpresivamente, para hoy la difusión del Balance Cambiario de junio. No hay duda de que cada mes más gente utiliza el cupo de los u$s200 mensuales; este diario ya lo señaló e incluso anticipó que julio marcaría otro récord; prueba de ello son las ventas netas diarias del BCRA. Ante la flexibilización por decreto y por izquierda de la cuarentena, ayer el Directorio volvió a apostar a subir la tasa de los plazos fijos en pesos al 33,06% (2,75% mensual). Entre la disyuntiva “deuda vs. inflación”, el criterio del BCRA es claro: que sigan creciendo las Leliq. Después se verá. Sobre la resolución de este embrollo, cada vez gana menos adeptos que esa deuda pase al Tesoro. Al respecto se habló mucho en estos días de que ya importa más la “cuarentena” que el “canje” porque sólo puede impactar en el “CCL”. En cambio, reabrir sectores y actividades tendrá más efecto sobre la maltrecha economía doméstica. En un call conference se debatió el desafío que se viene, el FMI. Ahí expertos del D.C. pusieron el acento en cómo jugará el BID bajo una supuesta presidencia de Claver-Carone, el hombre de Trump de la Florida, distrito clave por el voto latino. Según exnegociadores, el FMI, que espera sentado a la Argentina, pedirá ajuste fiscal y tipo de cambio competitivo y no presionará tanto con el BCRA. Sobre las elecciones en EE.UU. otros analistas invitados destacaron el poder de fuego del Twitter de Trump sobre los mercados y dejaron pensamientos a tener en cuenta: no le va a ser fácil ser derrotado a Donald, por lo que no descartan una crisis institucional, y ya ellos advertían la posibilidad de que se postergue la fecha de las elecciones. Es clave el tema del voto por correo porque históricamente el promedio es de 20%/25% pero para este año se estima en más del 50%. Por eso Trump lanzó dudas sobre estos votos. Además, si bien Biden le lleva entre 10/12 puntos a Trump, el voto latino apenas le aporta 2 puntos al demócrata. Los republicanos, pese a la personalidad de su presidente, temen una catástrofe electoral, por lo que se encolumnarían detrás de él para no perder el Senado y muchos escaños en Representantes. Anoche se especulaba mucho con el vice de Biden, parece que la californiana Kamala Harris ganó terreno, pero despertó celos y temores en varios socios claves del candidato.