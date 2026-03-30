Tiroteo en una escuela de Santa Fe: el abogado del adolescente que disparó aseguró que sufrió bullying y tiene antecedentes de autolesiones + Seguir en









La defensa del adolescente lo describió como una persona introvertida y sin antecedentes de agresividad. Mientras tanto, otras versiones apuntan a conflictos familiares, en un caso que ahora avanza con intervención judicial.

La escuela de San Cristóbal en Santa Fe donde ocurrió el hecho.

El abogado Néstor Oroño, contratado por el padre del joven de 15 años autor del ataque en la escuela de San Cristóbal, afirmó que el adolescente atravesaba un tratamiento psicológico tras haber sido víctima de bullying. Además, según detalló, el chico había tenido un episodio de autolesiones tiempo atrás.

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“Estaba bajo tratamiento psicológico, no psiquiátrico, y en una oportunidad se provocó cortes en los brazos. No fue algo reiterado, pero eso motivó el inicio del tratamiento”, explicó Mariana Oroño, integrante del mismo equipo legal. A su vez, indicó que el hecho habría ocurrido “hace algunos meses”, según lo relatado por el padre.

En esa línea, Néstor Oroño describió al adolescente como una persona “introvertida, sin signos de agresividad”, que pasaba gran parte del tiempo frente a la computadora y tenía un círculo social reducido. También mencionó que solía jugar online. “Hablamos en base a lo que nos contó el padre: no había señales de alarma”, sostuvo.

SANTA FE COLEGIO DISPAROS El abogado Néstor Oroño afirmó que el adolescente atravesaba un tratamiento psicológico tras haber sido víctima de bullying. Sin embargo, esta versión difiere de la brindada por Carmen, madre de un excompañero del agresor, quien descartó situaciones de acoso escolar y apuntó a “problemas familiares” como posible trasfondo.

Desde la defensa también confirmaron que los padres del adolescente están atravesando un proceso de divorcio: la madre reside en Santa Fe y el padre en Entre Ríos. “No tenían contacto presencial habitual, pero sí mantenían comunicación telefónica”.

A pesar de este contexto, el abogado insistió en que no existían indicios que anticiparan un hecho de esta gravedad. “Tanto el padre como la madre están devastados por lo ocurrido”, agregó. Cuál puede ser el futuro del adolescente Si bien el menor no puede ser juzgado bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil, Oroño explicó que en junio de 2025 se aprobó en Santa Fe un nuevo Código Procesal Penal Juvenil que permite la intervención judicial aun cuando no haya responsabilidad penal. En ese marco, indicó que el adolescente podría ser alojado en una institución de régimen cerrado o semiabierto. Además, confirmó que fue trasladado a la ciudad de Santa Fe, donde otro abogado de su equipo tomó contacto con él y ratificó tanto la existencia del tratamiento psicológico como la presencia de conflictos intrafamiliares.

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