Anularon una causa por lavado de dinero contra la viuda de Pablo Escobar y sobreseyeron al "Chicho" Serna

El juez Martínez De Giorgi declaró la nulidad del expediente por irregularidades en la declaración del narcotraficante José Bayron Piedrahita en Estados Unidos. Fueron sobreseídos María Isabel Santos, su hijo Sebastián Marroquín y el exBoca Mauricio Serna.

El titular del Juzgado Federal N°8, Marcelo Martínez De Giorgi , declaró la nulidad de la causa por lavado de activos contra María Isabel Santos Caballero , viuda de Pablo Escobar. Su hijo Juan Sebastián Marroquín Santos y el exfutbolista de Boca, Mauricio “Chicho” Serna , quedaron sobreseídos .

La causa había sido elevada a juicio en junio de 2020 por el juez federal de Morón Néstor Barral , bajo la hipótesis de que existió una asociación criminal internacional que canalizó en el sistema financiero argentino bienes provenientes del narcotráfico, con ramificaciones en Colombia, Estados Unidos y la Argentina .

Según la resolución de Martínez De Giorgi, uno de los puntos centrales que motivó la nulidad fue la declaración de José Bayron Piedrahita Ceballos bajo la figura del arrepentido , obtenida durante un viaje del fiscal Sebastián Basso y fiscales de la PROCUNAR a Estados Unidos.

Para el magistrado, esa entrevista careció de formalidades esenciales y de la autorización internacional correspondiente , por lo que decidió invalidar ese tramo clave de la prueba, incluida la colaboración mediante la cual Piedrahita había entregado acciones de empresas radicadas en la Argentina por unos 4 millones de dólares .

El fallo representa un nuevo giro en un expediente de larga data y fuerte impacto público, que ya había tenido antecedentes favorables para la familia de Escobar.

El historial de la causa

En noviembre de 2005, Santos Caballero ya había sido sobreseída junto a su entorno familiar en otra causa por el mismo delito. En ese expediente, iniciado en 1999, la viuda del narcotraficante estuvo más de un año detenida, mientras que su hijo permaneció preso durante unos 45 días.

Más adelante, cuando esa investigación ya había sido elevada a juicio, los jueces José Martínez Sobrino, Horacio Vaccare y Jorge Gettas también declararon la nulidad y cerraron el caso, al concluir que no podía sostenerse una acusación sin respaldo suficiente.

Durante su declaración, Piedrahita había detallado su pasado en el Cartel de Cali, sus vínculos con los hermanos Rodríguez Orejuela y la relación que mantenía con la familia de Pablo Escobar.

Además, en ese testimonio había vinculado a “Chicho” Serna con Carlos Mario Aguilar, exjefe de la Oficina de Envigado en Colombia, dentro de la presunta redistribución del negocio narco tras la muerte de Escobar.

Con la nulidad resuelta por Martínez De Giorgi, toda esa base probatoria quedó sin efecto y los imputados fueron finalmente desligados del proceso penal.