El dólar blue cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
El dólar blue rebotó $10, aunque la brecha con el tipo de cambio oficial se achicó
El billete informal escaló 0,7% en la jornada, y se ubica levemente por encima del minorista en Banco Nación.
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El billete paralelo avanzó $10 (+0,7%) en la jornada y se ubica $5 por encima del precio de venta en el Banco Nación (BNA). No obstante, la brecha con el tipo de cambio mayorista alcanzó el 1,9%.
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, lunes 30 de marzo
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.398 para la venta.
Valor del CCL hoy, lunes 30 de marzo
El dólar CCL cerró a $1.462,89 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,6%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 30 de marzo
El dólar MEP cerró a $1.431,76 y la brecha con el dólar oficial es de 2,4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 30 de marzo
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.846.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 30 de marzo
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.465,44, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 30 de marzo
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s66.492,65, según Binance.
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