Quién es Joaquín Martínez Gauna, el "Europibe" que sigue Scaloni para la lista de la Selección Argentina al Mundial 2026

El lateral izquierdo de 22 años, oriundo de España, pero con padres santafecinos, figura como una de las opciones para la lista de 26 futbolistas que defenderán los colores albicelestes en la Copa del Mundo.

A menos de 24 horas del amistoso frente a Zambia en La Bombonera, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni , brindó una conferencia de prensa donde sorprendió al revelar públicamente que un joven defensor está siendo seguido de cerca por su cuerpo técnico.

Se trata de Joaquín Martínez Gauna , una de las apariciones recientes del fútbol español con raíces argentinas y con presente en el Sevilla. “Está dentro de una lista que seguimos en base al rendimiento. Es seleccionable”, afirmó Scaloni sobre "el Oso".

Martínez Gauna, de 22 años, nacido el 9 de julio de 2003 en Torrevieja, España, y de 1,83 metros de altura, suma minutos disputados con el primer equipo del Sevilla, cuando aún lo dirigía el argentino Matías Almeyda. Acumula 15 partidos jugados, 10 de ellos como titular, en los que dio tres asistencias y anotó un gol, frente al Barcelona en el Camp Nou.

Zurdo y versátil, puede desempeñarse como lateral o carrilero por izquierda, un sector en el que la Selección busca ampliar variantes. Se formó en Kelme, Real Murcia y Málaga, antes de consolidarse en la estructura del Sevilla y dar el salto a Primera.

Con doble nacionalidad , mantiene un fuerte vínculo con la Argentina: sus padres, Hernán Martínez y Ana María Gauna, son oriundos de Reconquista, Santa Fe , y emigraron a España durante la crisis de 2001. Su padre, además, tuvo paso como futbolista por el Club Adelante de esa ciudad.

El club andaluz lo blindó con un contrato hasta junio de 2027 y apuesta por su proyección. En paralelo, su crecimiento también genera interés en España, aunque su posible convocatoria dependerá de la decisión final de Scaloni.

En ese sentido, Scaloni remarcó que la prelista ya fue elevada: “La lista de 55 ya se la pasamos a la AFA. De la lista de 26 hoy estamos pasados y tendremos que ir descartando en base a los rendimientos. Pero la lista del Mundial la tengo bastante clara”.

Así, con la nómina aún abierta y en plena etapa de evaluación, Martínez Gauna aparece como una opción concreta para reforzar el sector izquierdo de la defensa de la Selección.