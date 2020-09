Sturzenegger no se contuvo y publicó un mensaje por los cambios a la compra de dólares

"El cepo es el problema no la solución", dijo Sturzenegger en su cuenta de Twitter. "Elimina la oferta de dólares, por eso cuanto más cepo más dólares faltarán", agregó.

Sturzenegger recordó que en 2015 "abrimos el cepo en un día y en los dos años siguientes el (Banco) Central compró 40.000 millones de dólares. De hecho nos criticaban porque el dólar estaba barato".

Cambiemos liberó durante los primeros dos años de su gestión la compra de dólares, pero luego aplicó un cepo cambiario con tope de u$s10.000 por mes. Tras cerrar un acuerdo con el FMI por un endeudamiento de más de u$s45.000 millones, y tras dos años (2018-2019) de vaivenes económicos, Macri dejó la presidencia con un tope de u$s200.

Sobre las medidas recientes, el actual presidente del Banco Central, Miguel Pesce, afirmó que "van en el sentido de transparentar los mercados", y dijo que "estamos teniendo compras muy fuertes de dólar ahorro".

No obstante, aclaró que "tenemos la percepción de que todo el mundo compra dólares y no es así, no llegan a los seis millones" de personas. "La mayoría de los argentinos no compra dólares", enfatizó el titular del Banco Central.

Pesce justificó la necesidad de "normalizar el mercado cambiario, que estaba sufriendo distorsiones por maniobras especulativas en el mercado de títulos y por la demanda que estamos teniendo de dólar para ahorro en el segmento oficial".

El funcionario recordó que el endeudamiento del sector privado entre 2015 y 2019 fue de u$s20.000 millones, un 84%, "y esto nos está trayendo también distorsiones porque esta deuda comienza a vencer".

"Hay empresas que aprovechan lo positivo de las medidas que hemos tomado, que bajaron marcadamente la tasa de interés en pesos, toman deuda en moneda local, compran dólares y pagan la deuda contraída durante el Gobierno anterior", explicó Pesce.