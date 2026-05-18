Los sobrevivientes del 2011: quiénes siguen en Belgrano tras la histórica promoción ante River

El Pirata volverá a enfrentar a River en una final y tres protagonistas de aquella epopeya siguen ligados al club cordobés.

Belgrano volverá a enfrentar a River y revivirá el recuerdo de la histórica promoción de 2011

Belgrano volverá a enfrentarse con River Plate en una definición importante del fútbol argentino y el recuerdo de la promoción de 2011 volvió a instalarse con fuerza en Córdoba. A casi quince años de aquella serie histórica, todavía permanecen en el club algunos protagonistas de la campaña que terminó con el primer descenso de River.

El nombre más representativo de aquel histórico ascenso es el de Ricardo Zielinski. El entrenador que condujo a Belgrano en la promoción de 2011 atraviesa actualmente un nuevo ciclo como director técnico del club y volverá a tener enfrente a River en una instancia determinante.

El “Ruso” quedó marcado para siempre en la historia del Pirata después de liderar al equipo que consiguió una de las gestas más impactantes del fútbol argentino. Ahora, más de una década después, tendrá nuevamente la posibilidad de disputar un partido trascendental ante el mismo rival que definió gran parte de su legado como entrenador.

El entrenador que condujo el histórico ascenso de 2011 vuelve a enfrentar a River en una final

El héroe del Monumental hoy forma parte del cuerpo técnico

Otro de los nombres que continúa ligado al club es el de Juan Carlos Olave. El arquero que se convirtió en símbolo de aquella promoción tras atajarle un penal a Mariano Pavone en el Monumental hoy integra el cuerpo técnico de Zielinski como ayudante de campo.

La figura de Olave sigue siendo una referencia absoluta para los hinchas de Belgrano. Su actuación en la revancha disputada el 26 de junio de 2011 quedó grabada como uno de los momentos más recordados de aquella tarde histórica en Núñez.

juan carlos olave (1) El arquero que le atajó el penal a Mariano Pavone hoy integra el cuerpo técnico de Belgrano.

Franco Vázquez, del joven talento al líder del equipo

Dentro del plantel actual también aparece un futbolista que estuvo presente en la cancha durante la promoción ante River: Franco Vázquez. El “Mudo”, que en 2011 tenía apenas 22 años, regresó al club después de su paso por el fútbol italiano y hoy es uno de los referentes futbolísticos del equipo cordobés.

En aquella revancha en el Monumental, Belgrano formó con Olave; Gastón Turus, Claudio Pérez, Luciano Lollo y Cristian Tavio; César Mansanelli, Guillermo Farré, Ribair Rodríguez y Juan Maldonado; Franco Vázquez y César “Picante” Pereyra. El empate 1-1, sumado al triunfo 2-0 conseguido en Córdoba, selló el ascenso del Pirata y decretó el descenso de River a la B Nacional.

franco vazqez Del joven talento de la promoción al líder futbolístico del actual plantel cordobés

Un recuerdo imborrable para el fútbol argentino

Aquella tarde quedó marcada como uno de los episodios más impactantes del fútbol argentino. El encuentro terminó envuelto en incidentes en las tribunas del Monumental y el árbitro Sergio Pezzotta debió finalizar el partido antes de tiempo debido a los disturbios.

Mientras River descendía por primera vez en su historia, Belgrano celebraba el ascenso más importante de toda su historia. Hoy, con Zielinski nuevamente en el banco, Olave en el cuerpo técnico y Franco Vázquez como referente dentro de la cancha, el club cordobés intentará escribir otro capítulo histórico frente al rival que marcó para siempre su identidad moderna.