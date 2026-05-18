Cómo le fue a José Mourinho como DT del Real Madrid y cuántos títulos ganó

El portugués podría regresar al club blanco tras más de una década luego de una primera etapa marcada por títulos.

José Mourinho podría regresar al Real Madrid tras un acuerdo verbal por dos temporadas con el club español.

El Real Madrid avanzó para concretar el regreso de José Mourinho como entrenador y el posible retorno volvió a poner el foco sobre el exitoso ciclo que protagonizó el portugués entre 2010 y 2013. En su primera etapa, “The Special One” conquistó tres títulos, rompió la hegemonía del Barcelona de Pep Guardiola y dejó una de las campañas más recordadas de la historia del club.

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La primera experiencia de Mourinho en el Real Madrid comenzó en 2010, luego de conquistar la Champions League con el Inter de Milán. Su llegada representó una apuesta fuerte de Florentino Pérez para intentar frenar el dominio que el Barcelona ejercía en España y Europa.

El entrenador portugués asumió en un contexto complejo y rápidamente logró transformar al equipo en un rival mucho más competitivo. Durante sus tres temporadas en el club, el Madrid mostró una identidad agresiva, intensa y altamente efectiva, especialmente en los partidos importantes.

El entrenador portugués tuvo una primera etapa en el Real Madrid entre 2010 y 2013, donde ganó tres títulos.

Aunque la relación con parte del plantel y del entorno madridista tuvo momentos de tensión, Mourinho consiguió devolverle protagonismo internacional al equipo y reactivar una mentalidad ganadora que el club buscaba recuperar desde hacía años.

Cuántos títulos ganó Mourinho en Real Madrid

En su paso por el conjunto blanco, Mourinho ganó tres títulos oficiales. El más recordado fue la Liga de España 2011/12, una campaña histórica en la que el Real Madrid alcanzó los 100 puntos y terminó con el dominio del Barcelona de Pep Guardiola y Lionel Messi.

Además, el portugués conquistó la Copa del Rey 2010/11, justamente ante Barcelona, y también levantó la Supercopa de España 2012.

Más allá de los trofeos, uno de los mayores méritos de Mourinho fue construir un equipo extremadamente competitivo en Europa. Bajo su conducción, el Real Madrid alcanzó tres semifinales consecutivas de Champions League, aunque no pudo conseguir el gran objetivo: la ansiada “Décima”.

José Mourinho El portugués viene de dirigir al Benfica, donde terminó la última temporada en el tercer puesto del campeonato.

En 2011 fue eliminado por Barcelona, en 2012 cayó frente al Bayern Múnich y en 2013 quedó afuera ante Borussia Dortmund.

El posible regreso de Mourinho al club blanco

Más de diez años después de su salida, Mourinho está muy cerca de regresar al Real Madrid. Según informó el periodista Fabrizio Romano, ya existe un acuerdo verbal entre el entrenador y el club español para firmar un contrato por dos temporadas.

“Todos los términos han sido acordados verbalmente entre José Mourinho y el Real Madrid, esperando firmar todos los documentos”, aseguró el especialista italiano en mercado de pases.

Además, trascendió que el portugués ya se despidió del Benfica, donde tenía contrato hasta mediados de 2027.

El presente de Mourinho y su carrera como entrenador

Antes de este posible regreso al Madrid, Mourinho dirigió al Benfica durante la última temporada. Si bien el equipo portugués terminó invicto el campeonato local, finalizó en el tercer puesto detrás de Porto y Sporting Lisboa.

jose mourinho (1) El posible regreso se daría con un contrato inicial de dos años con el conjunto merengue.

A lo largo de su carrera, el entrenador acumuló 26 títulos oficiales y se convirtió en uno de los técnicos más exitosos del fútbol moderno. Ganó dos veces la Champions League, primero con Porto en 2004 y luego con Inter en 2010, además de conquistar campeonatos en Inglaterra, Italia, Portugal y España.

También dejó su marca en Chelsea, Manchester United y Roma, donde obtuvo la Conference League en 2022 y logró convertirse en el primer entrenador en ganar Champions League, Europa League y Conference League.

Ahora, el Real Madrid parece decidido a volver a apostar por una de las figuras más influyentes y mediáticas del fútbol europeo.