La actriz Laura Linney se suma al elenco de "Linternas", la nueva serie de DC para HBO + Agregar ámbito en









Linney aparecerá junto a los miembros del reparto previamente anunciados: Aaron Pierre, Kyle Chandler, Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Jason Ritter y Ulrich Thomsen.

La reconocida actriz se suma a la nueva serie de superhéroes.

Laura Linney se unió oficialmente al reparto de la próxima serie de DC, Linternas, de HBO. Linney aparecerá junto a los miembros del reparto previamente anunciados: Aaron Pierre, Kyle Chandler, Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Jason Ritter y Ulrich Thomsen.

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También se confirmó previamente que Nathan Fillion retomaría el papel de Guy Gardner, otro Linterna Verde, en la serie.

El fichaje de Linney se anunció por primera vez en 2025, aunque no se confirmó oficialmente hasta ahora. Los detalles exactos sobre el personaje que interpretará se mantienen en secreto.

Linney protagonizó recientemente la serie de MGM+ American Classic junto a Kevin Kline. Uno de sus papeles más conocidos fue el protagónico en el exitoso drama criminal de Netflix Ozark, donde interpretó a Wendy Byrde durante las cuatro temporadas de la serie. Su trabajo en la serie le valió cuatro nominaciones al Emmy: tres a mejor actriz en un drama y una como parte del equipo de producción cuando obtuvieron la nominación a mejor serie dramática.

De qué trata Linternas Según la sinopsis oficial, la serie sigue a "el nuevo recluta John Stewart (Aaron Pierre) y a la leyenda de los Linternas Verdes, Hal Jordan (Kyle Chandler), dos policías intergalácticos que se ven envueltos en un oscuro misterio terrestre mientras investigan un asesinato en el corazón de Estados Unidos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2056398325021073416&partner=&hide_thread=false ¿Tienes miedo? #Linternas estrena el 16 de Agosto en HBO Max pic.twitter.com/8zf1q9WBV7 — HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) May 18, 2026 La serie se estrenará el 16 de agosto de 2026. Es una producción de HBO en asociación con Warner Bros. Television y DC Studios. HBO encargó ocho episodios en junio de 2024. Originalmente concebida como una producción original de Max, la serie pasó a formar parte de HBO como parte de un nuevo plan de reorganización de contenidos. Linternas está escrita por Chris Mundy, Damon Lindelof y Tom King. Los tres son productores ejecutivos junto con James Hawes, quien también dirige los dos primeros episodios. James Gunn, Peter Safran y Ron Schmidt también son productores ejecutivos. Stephen Williams, Geeta Vasant Patel y Alik Sakharov dirigen la serie. HBO la produce en asociación con Warner Bros. Television y DC Studios.