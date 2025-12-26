La compra de dólar ahorro cayó en noviembre a mínimos desde la flexibilización del cepo Por Santiago Reina + Seguir en









Así lo informó el BCRA este viernes. El dato preocupante fue que la cuenta corriente volvió a dar negativa, en medio de una magra balanza de bienes, que sigue sufriendo el efecto de las retenciones cero.

La compra de dólar ahorro cayó a la zona de los u$s1.000 millones en noviembre.

La compra de dólar ahorro por parte de "personas humanas" se hundió en noviembre a su nivel más bajo desde que el Gobierno liberó el cepo para este segmento. Sucedió luego del triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas, que calmó las expectativas en los mercados financieros.

A través de su informe "Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario", el Banco Central (BCRA) informó este viernes que la compra neta de billetes "sin fines específicos" fue de u$s1.089 millones en el mes en cuestión. Se trató del valor más bajo desde marzo, previo a que se levantaran las restricciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

Vale recordar que el egreso de divisas por esta vía mostró una tendencia creciente desde entonces, llegando a superar los u$s6.500 millones en septiembre, en medio de las dudas sobre la sostenibilidad del esquema cambiario y la capacidad del Gobierno de imponerse en los comicios.

El BCRA aclaró que "parte de los fondos adquiridos y registrados en la cuenta billetes quedan depositados en cuentas locales y son utilizados posteriormente para la cancelación de consumos con tarjetas en moneda extranjera, por lo que no constituyen en su totalidad a formación de activos externos". Concretamente, la autoridad monetaria señaló que "el 70% de todos los egresos por consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, son directamente cancelados por los clientes con fondos en moneda extranjera".

Aun así, la compra de las personas para atesoramiento siguió siendo el principal grifo de salida de divisas del sistema. Detrás le siguió un déficit de u$s840 millones en la cuenta financiera del sector público, explicado fundamentalmente por los pagos a organismos internacionales por u$s654 millones.

Los pagos de deuda también explicaron una buena parte del resultado de cuenta corriente, que por segundo mes consecutivo volvió a ser deficitaria (-u$s1.163 millones). La cancelación de intereses representó unos u$s1.123 millones, de los cuales la mayor parte correspondió a obligaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Noticia en desarrollo.-

