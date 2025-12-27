Un organismo de la ONU en el asesoramiento para el planeamiento de economías emergentes

La UNCTAD, que depende de Naciones Unidas, le da mayor transparencia al proceso licitatorio de la Hidrovía, un canal por donde pasan el 80% de las exportaciones argentinas.

En el marco del proceso licitatorio de la Hidrovía Paraguay- Paraná , vemos esta vez la intervención de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) con un informe de “Recomendaciones y Buenas Prácticas de la Concesión de la VTN”. Y esto no es casual sino causal, debido a los diversos traspiés que pesaron sobre el proceso licitatorio de la Hidrovía.

Como en todo proceso de grandes obras de infraestructuras, los intereses cruzados aparecen con fuerza, muchas veces entorpeciendo un proceso licitatorio por demás necesario. Pero esta vez, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación decidió recurrir a Naciones unidas para obtener una guía para así poder licitar la concesión de la vía Navegable Troncal más importante de la República Argentina.

Así fue como se recurrió al asesoramiento de la UNCTAD. Pocas veces se utiliza esta herramienta para el planeamiento de grandes obras de infraestructura, pero esta vez, pareciera ser por demás oportuna para disipar las constantes impugnaciones que ha sufrido este proceso.

Pero, ¿qué es la UNCTAD? Pocas veces utilizada en esta función asesora por la República Argentina, la UNCTAD es el órgano de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas que brinda asistencia en materia económica y de infraestructura a países en desarrollo, cuya función asesora ha sido utilizada con poca frecuencia en la Republica Argentina.

Resulta oportuno mencionar que para el caso de la Argentina, emitió el informe de Recomendaciones y Buenas Prácticas para la Concesión de la Vía Navegable Troncal, efectuando un análisis pormenorizado sobre las principales cuestiones a ser ponderadas por los eventuales oferentes. Entre ellas, la propuesta del modelo económico de la concesión con una proyección de 25 años y una profundización a 40 pies en algunos tramos.

La intervención de UNCTAD por demás celebrada toma como base los 34 pies de profundidad actuales, para formular proyecciones a futuro. En sintéticas líneas, el informe que sirve de sustento a la licitación de la Hidrovía, se adentra en aspectos tales como la licitación a riesgo empresario, las prestaciones del concesionario, recomendaciones sobre la profundización, así como también sobre el balizamiento y tecnificación de la operatoria de la Hidrovía.

Estas intervenciones de organismos internacionales resultan en la práctica de gran utilidad, puesto que no solo sirven como base para la determinación de los riesgos empresariales, sino además sirven como guía para las obligaciones que asumiría el nuevo concesionario de la Hidrovía Paraguay- Paraná.

Y ante diversas impugnaciones previas a los pliegos de llamado a licitación, la intervención de la UNCTAD en la materia quedó plasmada en la Resolución que autoriza el llamado a licitación en la Resolución N°67/2025 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, en cuyos considerandos se hace expresa mención a la intervención de la UNCTAD.

La mencionada intervención de la UNCTAD en los pliegos licitatorios podría extenderse a otros segmentos del transporte tales como puertos, infraestructura vial y ferroviaria. La Agencia de Puertos y Navegación ha dado el primer paso en la materia, ¿el resto de los segmentos del transporte seguirán este camino por demás necesario?

.-Santiago Juan Manuel Herrera es doctor en Derecho Administrativo por la Universidad de Buenos Aires, Magister en Derecho Administrativo por la Universidad Austral y especialista en transporte y puertos.