Dólar Blue hoy: a cuánto cotizó este sábado 27 de diciembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar enfrenta las últimas ruedas del año, antes del debut de las nuevas bandas cambiarias. Este viernes, el tipo de cambio mayorista culminó a $1.452,50 para la venta, apenas $1,50 por encima del cierre previo, mientras que la cotización minorista no tuvo cambios en el Banco Nación. Por su parte, el dólar blue trepó a $1.530.

Mientras tanto, las acciones y los bonos tuvieron una jornada volátil, pero lograron cerrar en "verde". La atención de la city se centra en el tratamiento del Presupuesto 2026 en el Senado.