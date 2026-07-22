Donald Trump eximirá de aranceles a medicamentos genéricos importados por dos años + Agregar ámbito en









Luego del plazo estipulado, aumentará gradualmente al 100% durante un año y al 200% a partir de entonces. El objetivo es ubicar la producción de fármacos genéricos en Estados Unidos con sanciones para las empresas que no cumplan.

EEUU eximirá de aranceles por dos años a medicamentos importados, luego aumentarán gradualmente.

El presidente Donald Trump anunció el martes que todos los medicamentos genéricos importados a EEUU seguirán exentos de aranceles durante dos años a partir del 1° de agosto, tras lo cual el gravamen subirá al 100% durante un año y al 200% a partir de entonces.

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Trump señaló en una publicación en Truth Social que "esta medida se adopta con el fin de REUBICAR la Producción de Medicamentos Genéricos en Estados Unidos, con sanciones para aquellas Empresas que decidan ‌no construir Plantas y (adquirir) Equipos dentro del plazo que se les ha concedido".

El mandatario estadounidense ejerció presión sobre las farmacéuticas a través de su política de precios bajo el principio de "nación más favorecida", que apunta a que los medicamentos en EEUU no cuesten más que en otros países desarrollados.

La medida se suma a la política de "nación más favorecida" para bajar los costos de medicamentos en el país. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU, más del 90% de los medicamentos vendidos en el país son genéricos. Trump aseveró que la política sobre medicamentos patentados, de marca o innovadores se mantendrá sin cambios.

El detalle Los mayores fabricantes de medicamentos a nivel global ‌firmaron el año pasado acuerdos con el Gobierno de EEUU que los eximían de aranceles a medicamentos por valor de miles de millones de dólares.

El presidente de EEUU firmó en abril un decreto que grava con un arancel del 100% los medicamentos de marca importados, con dos vías de escape para las farmacéuticas: aceptar los acuerdos gubernamentales sobre precios o comprometerse a fabricar sus productos en EEUU.