Gran Hermano Generación Dorada: ocho exparticipantes se sumaron al reality

El "supremo" eligió a ocho de los participantes más recordados de ediciones pasadas para tener una segunda chance en el reality.

En una sorpresiva gala de Gran Hermano Generación dorada , ocho exjugadores ingresaron anoche para sumarse al tramo final del reality y "desestabilizar" a los participantes que continúan aislados. La competencia vuelve generar ruido sumando gente al programa que ya lleva casi 150 días desde su inicio.

El "supremo" eligió a ocho de los participantes más recordados de ediciones pasadas para tener una segunda chance en el reality.

El conductor del ciclo, Santiago del Moro , confirmó que los 8 podrán nominar y que se irán de la casa de manera paulatina al correr de los días. Además, tienen prohibido romper el aislamiento.

A pesar de buscar una reacción de desestabilidad, los jugadores celebraron el ingreso de los nuevos hermanitos con gritos y euforia. Luego, Gran Hermano preparó una fiesta para que los participantes se reencuentren cómodamente.

Una de las reacciones más impactantes de la noche fue la de Luana Fernández al ver ingresar a Fabio Agostini, el participante de La Casa de los Famosos México que ingresó al reality en un intercambio internacional y que ahora vuelve como ganador de su reality.

Durante su breve visita, los participantes entablaron una relación con constante coqueteo que no trascendió a más: “¡Luanita, feliz cumpleaños! ¡Estoy de vuelta! Volví, yo siempre vuelvo”, llegó a decir al momento de cruzar la puerta.

Sin embargo, vivió un momento de tensión cuando la ex GH, Daniela Celis, ingresó al reality y se robó la atención del español. Los jugadores comenzaron a coquetear frente a las cámaras, mientras que Luana observaba la situación desde lejos. Otro de los momentos destacados de la noche fue el ingreso de "Devi" a la competencia, debido a que ninguno de los presentes podía recordar su nombre. Si bien su paso por el reality de Telefe casi pasó al olvido, logró amasar una cantidad enorme de seguidores en redes sociales tras su salida.