EEUU y China preparan una cumbre sobre inteligencia artificial en medio de la escalada tecnológica

La reunión se produce mientras la relación entre Washington y Pekín se tensa a raíz de la competencia por el liderazgo de la IA. En este escenario, se espera que ambos mandatarios se vean la cara en septiembre.

Estados Unidos y China preparan una nueva ronda de conversaciones centradas en una temática que comienza a generar un nuevo campo de posibles desacuerdos entre ambas naciones: la inteligencia artificial. El encuentro - que se espera que sea en septiembre - se da en un contexto de creciente competencia entre ambas potencias por el desarrollo de modelos de IA cada vez más avanzados y por la necesidad de establecer mecanismos para gestionar sus riesgos.

Las negociaciones serían uno de los principales resultados de la cumbre que mantuvieron Donald Trump y Xi Jinping en mayo, cuando el mandatario estadounidense viajó a China. De acuerdo con las fuentes citadas por Reuters, la reunión podría celebrarse antes de la visita prevista del presidente chino a Estados Unidos, programada para el 24 de septiembre, aunque las fechas todavía no fueron definidas.

Por parte de Estados Unidos, las conversaciones estarían encabezadas por el secretario del Tesoro, Scott Bessent . No obstante, aún no se confirmó quiénes integrarán las delegaciones de ambos países ni el lugar donde se desarrollará el encuentro.

Según consignó la agencia Reuters, la organización de la reunión permanece en una etapa preliminar , por lo que todavía se debate tanto la agenda como la composición de los equipos negociadores.

Por el momento, la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no respondieron a las solicitudes de comentarios. Tampoco lo hicieron la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, la Administración del Ciberespacio, los ministerios de Industria y de Asuntos Exteriores, ni el Consejo de Estado chino.

El tema de la IA toma cada vez más centralidad en la relación entre ambas potencias. En las últimas semanas, EEUU endureció su postura frente al avance de la inteligencia artificial china. En este escenario, Bessent aseguró que la administración de Donald Trump investigará si empresas del gigante asiático desarrollaron modelos de IA a partir de tecnología estadounidense y advirtió que, de comprobarse un "robo de propiedad intelectual", Washington podría imponer sanciones.

"Si vemos, especialmente, que modelos extranjeros están robando a nuestras grandes empresas, tenemos la capacidad de sancionarlos por ello", afirmó Bessent durante una entrevista con Fox Business. El funcionario sostuvo que la Casa Blanca no tolerará este tipo de prácticas y reveló que existen indicios de que algunas capacidades desarrolladas por compañías estadounidenses habrían sido replicadas en modelos chinos. Según explicó, esa situación será analizada "en los próximos días o semanas".

En ese contexto, Bessent hizo referencia a la denominada "destilación", una técnica mediante la cual un modelo de inteligencia artificial de menor tamaño aprende a reproducir el comportamiento de otro más avanzado a partir de las respuestas que genera. Distintas empresas de Estados Unidos sostienen que varias firmas chinas recurrieron a este método para replicar capacidades de sus modelos sin autorización. Entre las señaladas por Anthropic figuran DeepSeek, Moonshot AI y MiniMax, acusadas de haber realizado una supuesta destilación ilícita.

Las declaraciones del secretario del Tesoro se producen en medio de la creciente competencia entre Estados Unidos y China por el liderazgo en inteligencia artificial. En los últimos meses, varias compañías chinas presentaron modelos que buscan competir con desarrollos de OpenAI y Anthropic tanto en rendimiento como en costos.

Uno de los casos más recientes es el de Moonshot AI, que el viernes pasado lanzó Kimi K3. Según la empresa, el modelo supera a los de OpenAI y Anthropic en algunas de las pruebas de rendimiento utilizadas por la industria.

La presentación de Kimi K3 tuvo impacto inmediato en los mercados financieros. Las acciones de empresas vinculadas al sector de los semiconductores retrocedieron en Wall Street ante el temor de que los avances de los modelos chinos ejerzan presión sobre los márgenes de las compañías estadounidenses.

De acuerdo con Moonshot AI, Kimi K3 fue entrenado con 2,8 billones de parámetros, una medida utilizada para reflejar la complejidad de un modelo de IA durante su entrenamiento. Esa cifra supera a la informada para DeepSeek V4 Pro, con 1,6 billones de parámetros, y a la serie GLM-5 de Zhipu AI, con 744.000 millones.

La visita de Xi Jinping a EEUU

Más allá de la hipotética ronda de negociaciones, se espera que el presidente de China, Xi Jinping, encabece una visita oficial a Estados Unidos en el mes de septiembre por invitación de Trump, según confirmó el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, al momento del cierre de la visita de tres días del mandatario estadounidense a Beijing, ocurrida en mayo.

Archivo. Trump y Xi Jinping preparan otra cumbre que tendrá lugar en septiembre. X: @SpoxCHN_MaoNing

“Ambos jefes de Estado acordaron mantener un contacto estrecho mediante reuniones, llamadas telefónicas e intercambio de cartas. Por invitación del presidente Trump, el presidente Xi Jinping realizará una visita de Estado a Estados Unidos este otoño”, anunció Wang durante una conferencia de prensa.

El canciller chino sostuvo que ambas partes deberán "preparar minuciosamente los encuentros" y los intercambios entre los dos mandatarios para "fomentar un ambiente favorable y lograr mejores resultados". Además, definió el vínculo entre China y Estados Unidos como "la relación más importante y compleja del mundo" y aseguró que la diplomacia entre ambos jefes de Estado constituye la "estrella guía" de la relación bilateral.