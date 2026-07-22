La Casa de Dragon Ball de Mar del Plata sufrió un incendio: investigan los motivos

La casa se sitúa en el barrio Alfar y su dueño presenció las tareas de control. Afortunadamente, estaba deshabitada cuando ocurrió el siniestro.

Una de las construcciones más llamativas de Mar del Plata fue escenario de un gran incendio. Se trata de la Casa de Dragon Ball , una vivienda popular entre vecinos y turistas por su singular diseño, similar a las edificaciones que aparecen en la reconocida serie de animé.

El siniestro ocurrió en una propiedad situada en el barrio Alfar, sobre la calle Magrassi al 4900 , donde por causas que todavía son materia de investigación se desató un foco ígneo que rápidamente envolvió gran parte de la estructura.

Según se informó, tras un llamado al 911 , efectivos policiales llegaron al lugar y comprobaron que la vivienda estaba completamente afectada por las llamas. Minutos después arribó una dotación de Bomberos del Cuartel San Patricio , que trabajó intensamente para controlar el fuego y evitar que se propagara hacia inmuebles cercanos.

Afortunadamente, al momento del incendio, la vivienda se encontraba deshabitada, por lo que no se registraron personas lesionadas ni víctimas. El propietario se presentó en el lugar mientras continuaban las tareas de enfriamiento y control para descartar nuevos focos.

Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar qué originó el incendio que afectó a esta emblemática construcción marplatense.

Afortunadamente, al momento del incendio, la vivienda se encontraba deshabitada, por lo que no se registraron víctimas.

La llamada Casa de Dragon Ball se había convertido en una curiosidad urbana del barrio Alfar debido a su estructura de fibra de vidrio con forma de domo o iglú, una estética que muchos relacionaban con las viviendas de los personajes de la famosa serie japonesa.

Ahora, los peritajes buscarán establecer cómo se inició el fuego que dejó severamente dañada una de las construcciones más originales de la ciudad.

Insólito accidente en Mar del Plata: una grúa municipal giró en "U" y chocó a una familia

Un choque protagonizado por una grúa perteneciente al Cuerpo de Patrulla Municipal de Mar del Plata generó conmoción este viernes por la tarde en la zona sur de la ciudad bonaerense. El siniestro ocurrió en la intersección de la avenida 515 y la calle 40, en el barrio Los Acantilados, cuando el vehículo oficial realizó un giro en U a alta velocidad y colisionó contra una camioneta RAM en la que viajaba una familia.

El impacto destruyó la cabina de la grúa y dejó como saldo a tres agentes municipales heridos. El más comprometido fue el chofer del vehículo, quien sufrió un traumatismo de cráneo y quedó con las piernas atrapadas entre los restos del habitáculo. Bomberos debieron intervenir para liberarlo, mientras ambulancias del SAME trasladaron a los heridos al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Los ocupantes de la camioneta, en cambio, resultaron ilesos y sólo presentaron contusiones leves, una circunstancia que se atribuyó al porte del vehículo particular frente al impacto de la grúa oficial.