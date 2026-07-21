Donald Trump destraba la ley cripto en EEUU tras aceptar una cláusula ética impulsada por los demócratas

El presidente habría aceptado incorporar restricciones para evitar conflictos de interés de funcionarios con activos digitales. La medida allana el camino para que el Senado avance con la CLARITY Act, la primera regulación integral del mercado de criptomonedas en Estados Unidos.

La regulación del mercado de criptomonedas en Estados Unidos dio un paso clave. El presidente Donald Trump habría aceptado incorporar una cláusula ética al proyecto de la CLARITY Act , una concesión que podría destrabar las negociaciones en el Senado y acelerar la aprobación de la primera ley federal que establecerá un marco regulatorio integral para los activos digitales.

Según informó The Block, citando fuentes del sector, Trump aceptó incluir una disposición impulsada por legisladores demócratas destinada a evitar que funcionarios públicos puedan obtener beneficios personales de inversiones en criptomonedas mientras promueven legislación favorable para la industria.

La discusión giró principalmente en torno a los vínculos del mandatario con el ecosistema cripto. En los últimos meses, las memecoins asociadas a Trump y World Liberty Financial (WLF) —empresa vinculada a su familia— despertaron cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés, especialmente después de que sus declaraciones patrimoniales reflejaran ingresos millonarios provenientes de ese negocio.

La incorporación de la cláusula ética habría sido acordada durante una reunión celebrada el 16 de julio entre Trump, los senadores republicanos Bernie Moreno y Cynthia Lummis, y Patrick Witt, asesor de criptomonedas de la Casa Blanca.

Con ese obstáculo encaminado, el Senado avanza ahora en la unificación de las distintas versiones del proyecto elaboradas por el Comité Bancario y el Comité de Agricultura. Una vez consolidado el texto definitivo, la iniciativa podría llegar al recinto para su votación durante las próximas semanas.

El calendario legislativo, sin embargo, es ajustado. El Senado dispone de tiempo hasta comienzos de agosto para aprobar la norma antes del receso parlamentario. Si supera esa instancia, el proyecto deberá regresar a la Cámara de Representantes para su tratamiento final antes de ser enviado al presidente para su promulgación.

En caso de que la votación se postergue hacia fines de agosto, la Cámara baja podría verse obligada a interrumpir su receso o convocar una sesión extraordinaria. Los analistas consideran que un tratamiento en septiembre sería más complejo debido a que la agenda política comenzará a concentrarse en las elecciones legislativas de medio término.

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Desde la industria mantienen expectativas favorables. Lindsay Fraser, directora de Política de la Blockchain Association, afirmó que las negociaciones bipartidistas permitieron construir una base sólida para el proyecto y sostuvo que, una vez resueltos los últimos aspectos técnicos y las disposiciones éticas, existe margen para lograr un respaldo demócrata significativo.

La CLARITY Act busca definir por primera vez el marco regulatorio del mercado de activos digitales en Estados Unidos y establecer competencias claras entre los principales organismos supervisores.

El proyecto asigna a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) la supervisión de las criptomonedas consideradas "materias primas digitales", como bitcoin y ethereum, mientras que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) mantendría bajo su órbita aquellos tokens que sean considerados valores financieros por su forma de emisión o comercialización.

La iniciativa forma parte de una agenda más amplia impulsada por el Congreso estadounidense para regular el ecosistema de activos digitales. En los últimos días también quedó firme la 21st Century ROAD to Housing Act, una ley que incluye una disposición que impide a la Reserva Federal emitir una moneda digital de banco central (CBDC), uno de los principales objetivos defendidos por el sector republicano.

Si finalmente la CLARITY Act logra ser aprobada, Estados Unidos contará por primera vez con un marco regulatorio integral para las criptomonedas, un paso largamente esperado por la industria y por los inversores institucionales que reclaman mayor seguridad jurídica para operar en el mercado de activos digitales.