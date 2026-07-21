Trump no da tregua: avanza con nuevos aranceles y abre otro frente comercial

El anuncio llega a días de que caduquen los aranceles del 24 de febrero si el Congreso no aprueba su prórroga, en un contexto en que Trump también acaba de imponer un arancel del 50% a Canadá y tiene bajo investigación a 60 países.

El representante comercial de EEUU, Jamieson Greer, adelantó este martes que el Gobierno de Trump prepara una nueva ronda de aranceles para decenas de países. "Esperamos que haya novedades pronto", afirmó en una entrevista en CNBC.

Sin embargo, Greer no precisó cuándo entrarían en vigor los nuevos gravámenes, ya que, según dijo, tiene "la responsabilidad" de informar previamente al Congreso y a las partes implicadas, antes de que se hagan efectivos.

Las declaraciones de Greer llegan a días de que caduquen los aranceles implementados el 24 de febrero por Trump, en caso de que el Congreso no apruebe su prórroga. Trump impuso esos gravámenes generales luego de que la Corte Suprema anulara los que había ordenado en virtud de una ley de emergencia, al considerar que había excedido sus poderes.

Salvo contadas excepciones, el Congreso tiene la competencia exclusiva en materia arancelaria. En la misma entrevista, Greer apuntó también contra los productos provenientes de 60 países que, según dijo, "están siendo investigados por prácticas de trabajo forzoso".

De confirmarse las acusaciones, el Gobierno de Trump aplicaría esos gravámenes en virtud de sus leyes contra las mercancías producidas con trabajo forzoso.

El foco en Canadá

Además, Trump anunció este lunes un arancel del 50% a la mayoría de los productos importados desde Canadá, que entrará en vigor dentro de treinta días y excluye, entre otros, la energía, la potasa, los minerales críticos y el pescado.

El mandatario justificó la medida en el humo que afectó la Costa Este de EEUU a raíz de los incendios forestales en las provincias canadienses de Manitoba, Saskatchewan y Ontario.

Foco en Canadá: Se anunció un arancel del 50% a la mayoría de productos importados desde Canadá.

Cabe precisar que la medida la medida podría desencadenar una nueva ola de desorden económico, con riesgo de mayor inflación y un deterioro adicional de las relaciones entre dos naciones que habían estado estrechamente integradas antes del regreso de Trump a la Casa Blanca.

Los nuevos gravámenes del 50% excluirían los productos energéticos, la potasa, el pescado y los minerales críticos, pero alcanzarían bienes que hasta ahora gozaban de protección arancelaria bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuya vigencia expiró recientemente y abrió una nueva ronda de negociaciones que podría extenderse incluso hasta 2036.

En ese marco, Trump firmó tres proclamas para implementar los aranceles en virtud de la Sección 338 de la Ley de Comercio de 1930, una disposición que varios legisladores demócratas propusieron derogar el año pasado ante el temor de que Trump la utilizara para desestabilizar la economía.