Revés para Donald Trump: EEUU reembolsa u$s81.000 millones a importadores en aranceles anulados por la Corte Suprema + Agregar ámbito en









Los aranceles eran una herramienta clave de la política económica del presidente Donald Trump. A su vez, la decisión judicial provocó un aumento del 2% en el déficit fiscal estadounidense.

Reembolsos millonarios: EEUU devolvió miles de millones por aranceles declarados ilegales por la Corte Suprema.

El gobierno de Estados Unidos ya reembolsó varias decenas de miles de millones de dólares a los importadores por aranceles recaudados antes de que la Corte Suprema los declarara ilegales, según un informe de las cuentas públicas divulgado este lunes.

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Los aranceles aduaneros son un baluarte clave de la política económica y diplomática del presidente Donald Trump en su segundo mandato. Sin embargo, el máximo tribunal estadounidense frenó en febrero una gran parte de estos recargos impuestos por el mandatario norteamericano, y el Ejecutivo debió reembolsar a los importadores las sumas indebidamente cobradas.

Como resultado, en los datos oficiales sobre el presupuesto destacan un nivel inusual de devoluciones de derechos de aduana: u$s81 millones desde el inicio del ejercicio fiscal (octubre de 2025 para el Estado federal), frente a u$s5.000 millones en el mismo periodo del año pasado.

Esto se debe "casi por completo" a la decisión de la Corte Suprema, con reembolsos concentrados en los meses de mayo y junio, precisó en sala de prensa un funcionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La "varita mágica" Trump describió estos recargos como una varita mágica que podía, al mismo tiempo, permitir la relocalización de industrias en Estados Unidos, negociar condiciones más ventajosas para las exportaciones estadounidenses y encauzar las arcas públicas.

El déficit público, que había disminuido ligeramente el año pasado gracias a los ingresos aduaneros récord, se volvió a ampliar. Se sitúa en u$s1.367 billones en los nueve primeros meses del año fiscal, un alza del 2%. Cabe precisar que Estados Unidos gastó más de u$s1 billón en el reembolso de su deuda en el periodo (+14%). Con la guerra en Medio Oriente, su gasto militar también ha aumentado un 5%.