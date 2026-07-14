EEUU intensifica su ofensiva contra Irán y avanza con un nuevo bloqueo naval

Tras la ronda de negociaciones, en la que los representantes no lograron un acuerdo, la tensión volvió a elevarse en la región. Como consecuencia, el precio del Brent volvió a ubicarse por encima de los u$s85.

Las hostilidades entre Estados Unidos e Irán se reanudaron poco más de una semana atrás cuando el presidente norteamericano, Donald Trump, aseguró que el acuerdo provisional para poner fin a la guerra había "llegado a su fin". En este escenario, Washington confirmó nuevos ataques este martes y anunció que reestablecerá el bloqueo naval a los puertos iraníes, para normalizar la circulación sobre el estrecho de Ormuz.

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Desde Teherán confirmaron, el pasado lunes, ataques sobre instalaciones militares de EEUU en todo el Golfo Pérsico, en respuesta a las hostilidades llevadas adelante por Washington. En detalle, ratificaron bombardeos sobre Bahréin, Kuwait, Omán y Jordania.

Así, los ataques de las últimas horas marcan un escenario bélico de una magnitud sin precedentes desde el alto el fuego de abril, que incluso pone en peligro el precario protocolo de acuerdo firmado el 17 de junio. A pesar de todo, Trump aún sostiene que un acuerdo sigue siendo "posible".

Según informó el Mando Central de Estados Unidos (Centcom), la operación se extendió durante cinco horas y alcanzó posiciones militares en Bushehr y Bandar Abás. Antes de la ofensiva, el presidente Trump había anticipado una intensificación de los ataques. "Vamos a golpearlos fuerte esta noche, y vamos a golpearlos fuerte mañana ", declaró el lunes, luego de haber enviado la semana pasada una notificación oficial al Congreso sobre la reanudación del conflicto , desencadenado el 28 de febrero por los ataques israeloestadounidenses.

De acuerdo con la agencia iraní Fars , uno de los ataques impactó sobre un edificio de una agencia medioambiental en la provincia sureña de Hormozgán, donde murió la familia de un guardabosques. Además, la televisión estatal iraní informó que se registraron cinco explosiones en las inmediaciones del estrecho de Ormuz .

Según un recuento de AFP basado en medios iraníes y fuentes oficiales, desde que se retomaron las hostilidades el miércoles pasado ya murieron 28 personas.

La respuesta de Teherán no tardó en hacerse presente. Los Guardianes de la Revolución reivindicaron este martes una operación en Bahréin que incluyó un ataque contra un edificio residencial de las fuerzas estadounidenses ubicado en la base de Juffair.

En paralelo, anunciaron una ofensiva contra "instalaciones clave y a las fuerzas estadounidenses en una base aérea" en Jordania, según un comunicado difundido por la agencia Tasnim. Las autoridades de Amán informaron que interceptaron cuatro misiles.

La tensión también alcanzó al estrecho de Ormuz. Emiratos Árabes Unidos denunció que Irán atacó dos de sus petroleros que navegaban por esa vía marítima, un hecho que dejó un tripulante muerto. Por su parte, la agencia marítima británica UKMTO también reportó un ataque en la zona, aunque no precisó si se trató del mismo incidente.

El estrecho de Ormuz y el petróleo, otra vez en el centro del conflicto

Pese a la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos sobre Irán, especialistas sostienen que restablecer el tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz a los niveles previos al conflicto demandaría un despliegue mucho mayor que el actual. Incluso, advierten que podría requerir decenas de miles de soldados estadounidenses en territorio iraní.

Archivo. La reanudación de las hostilidades comienza a impactar en el precio del Brent. Getty Images

Aunque los enfrentamientos son intermitentes, Irán mantiene la capacidad de atacar embarcaciones mediante drones y misiles ocultos a lo largo de su territorio, lo que sigue representando una amenaza para uno de los corredores marítimos más importantes del mundo.

“Irán se ha estado preparando para este tipo de conflicto asimétrico desde hace décadas”, afirmó Jason H. Campbell, investigador principal del Middle East Institute y exfuncionario del Pentágono en declaraciones con AP. “Creo que están empezando a demostrar por qué ningún otro presidente de EE.UU. desde Reagan ha optado por involucrarse a este nivel de conflicto con Irán, porque tienen esa capacidad de interrumpir por completo el estrecho de Ormuz”.

Antes de incorporarse al Middle East Institute, Campbell participó como investigador de RAND en simulaciones militares desarrolladas junto al Ejército estadounidense para analizar posibles escenarios de guerra con Irán.

“Las cosas que están haciendo ahora son precisamente los tipos de cosas que se discutieron y que surgieron en prácticamente todos estos tipos de escenarios situacionales”, explicó.

Según el especialista, Irán dispersó la fabricación de componentes para sus armas en distintas instalaciones con el objetivo de reducir el impacto de eventuales bombardeos. Además, sus unidades militares cuentan con autonomía operativa y no dependen permanentemente de órdenes emitidas desde Teherán, mientras que el despliegue de sus fuerzas evita grandes concentraciones, lo que dificulta la eficacia de los ataques aéreos.

“Es muy difícil imaginar cualquier escenario en el que se pudiera asegurar satisfactoriamente el estrecho de Ormuz sin fuerzas terrestres”, sostuvo Campbell.

Pese a ese escenario, Trump aseguró el lunes por la noche que “el estrecho está abierto. Estará abierto”, y sostuvo que Estados Unidos logró degradar de manera significativa las capacidades militares iraníes en apenas unos meses. Irán, por su parte, insiste en que mantiene el control sobre esa vía marítima, por donde habitualmente circula el 20% del petróleo mundial.

Como parte de la presión sobre Irán, Washington confirmó que el bloqueo a los puertos iraníes volverá a entrar en vigor este martes a las 20:00 GMT, según informó el Ejército estadounidense.

Como consecuencia de la reanudación de las hostilidades, el precio del barril de petróleo Brent subía un 4,4%, a 86,95 dólares, hacia las 10.40 GMT. El West Texas Intermediate (WTI) ganaba por su lado un 3,3%, a 80,71 dólares.

Durante el bloqueo anterior, implementado en abril tras el cierre del estrecho por parte de Irán, el país no logró exportar "ni un solo barril de petróleo", de acuerdo con su negociador jefe, Mohamad Baqer Qalibaf.

Además del bloqueo, Trump propuso cobrar "una remuneración equivalente al 20% del valor de los cargamentos" a los buques que transiten por Ormuz bajo protección estadounidense, una iniciativa que, según el texto, contraviene el derecho internacional que garantiza la libertad de navegación.

El canciller iraní, Abás Araqchi, respondió con ironía: "El 20% es, por supuesto, demasiado. Seremos justos".

China, en tanto, instó a ambas partes a restablecer la circulación marítima y pidió "respetar los derechos de los Estados ribereños" del estrecho.