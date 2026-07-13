Lula da Silva cruzó a EEUU por la intención de cobrar peaje en el estrecho de Ormuz: "No puede convertirse en pirata" + Agregar ámbito en









El presidente de Brasil acusó a Washington de buscar rédito económico del conflicto y advirtió por el impacto de la escalada en los precios de su país.

Lula da Silva criticó a Estados Unidos por su rol en la guerra con Irán, acusando a Washington de buscar rédito económico.

El presidente de Brasil, Lula da Silva, lanzó este lunes una dura crítica contra Estados Unidos por su rol en la guerra con Irán: "A eso se llamaba piratería. Un país importante como es EEUU, que durante mucho tiempo combatió a la piratería, ahora no puede convertirse en pirata".

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El mandatario habló en una ceremonia en la que estuvo escoltado por el vicepresidente Geraldo Alckmin, el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, y el titular de la Secretaría General de la Presidencia, Guilherme Boulos.

En otro pasaje de su discurso, el líder de izquierda —que viene cuestionando el conflicto desde su inicio— apuntó contra la intención estadounidense de "sacar provecho económico" de una guerra que él mismo provocó: "Eso no es común, no es normal, esto no es democrático ni civilizado. Es algo anormal: aprovechar una desgracia para ganar dinero a costa de esa misma desgracia".

Lula aseguró que Irán "no tenía armas nucleares" Para Lula, además, los argumentos que esgrimió Washington para desatar la ofensiva —la eliminación del arsenal nuclear iraní— carecen de sustento: "Irán no tenía armas nucleares, no tenía capacidad para fabricarlas ni tenía intención de hacerlo".

El jefe de Estado también puso el foco en las consecuencias domésticas de la escalada y recordó que el conflicto en Medio Oriente encarece los "frijoles y el arroz", pilares de la dieta brasileña. La explicación, según su razonamiento, está en el costo del gasoil, combustible con el que se transporta la mayor parte de los alimentos en Brasil.

"El estrecho de Ormuz es responsabilidad de ellos, antes no estaba cerrado. No fue Brasil quien inventó la guerra con Irán. ¿Brasil disparó algún tiro? No. ¿Brasil mató a alguien? No. Fue él (Trump) quien inventó esa guerra", disparó. Las declaraciones llegaron durante una recorrida por un centro tecnológico de Mauá, en el cordón industrial de San Pablo, donde el mandatario supervisó los estudios para elevar la proporción de biodiésel mezclado con el gasoil convencional. Esos ensayos integran la estrategia oficial para contener la suba de los combustibles por la guerra, que ya incluye subsidios al diésel y la nafta. En paralelo, el Ministerio de Hacienda se mostró confiado en que los motores de los camiones asimilen el incremento del biodiésel, lo que permitiría aplicar la nueva dosificación antes de fin de año.