El precio de la soja toca máximos desde mayo y roza los u$s440 + Agregar ámbito en









La tensión bélica y las olas de calor pronosticadas en EEUU generan incertidumbre sobre la próxima cosecha de soja. Además, el regreso de China refuerza las expectativas de compra de 25 millones de toneladas anuales.

La escalada entre EEUU e Irán impactó en los mercados internacionales de soja.

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, destaca que el futuro más cercano de la soja llega a cotizar a u$s440 la tonelada, el valor más alto desde mediados de mayo. De esta manera, aumenta un 1,4%.

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La creciente tensión bélica entre Estados Unidos e Irán reactivó la volatilidad en los mercados internacionales y provocó un alza tanto en los precios del petróleo como en los de la soja. El cierre y la disputa por el estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más estratégicos para el comercio global de petróleo, impulsó las cotizaciones en las principales plazas de futuros.

En Chicago, el aceite de soja encontró un nuevo piso y empezó a aumentar, hasta alcanzar valores cercanos a u$s1.600 por tonelada, una suba de más del 5% en la semana. El precio se fortaleció en un contexto en el qué el conflicto geopolítico no es el único motor alcista: los pronósticos de olas de calor en las zonas sojeras de EEUU sumó incertidumbre sobre la oferta de la próxima campaña.

En este marco, en el inicio de julio la demanda china reapareció con fuerza en el mercado estadounidense y reforzó la idea de que el país asiático comprará unas 25 millones de toneladas anuales de soja de EEUU. Este escenario fue terreno fértil para la vuelta de los fondos especulativos, que duplicaron sus posiciones compradas en soja, sumando 10 millones de toneladas entre futuros y opciones en una semana.

Depositphotos En el mercado interno argentino, el rally de Chicago sostuvo las pizarras locales y la soja se pagó hasta u$s325 por tonelada. Ajustado por inflación, el precio disponible alcanzó niveles máximos desde mediados de mayo. La mejora incentivó la fijación de precios, aunque la comercialización aún es inferior al ritmo de campañas anteriores.