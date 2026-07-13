Argentina vs Inglaterra: récord de demanda para viajar a la semifinal del Mundial 2026 en Atlanta

A pocas horas de confirmarse el rival, las búsquedas de vuelos se dispararon y las agencias de viajes ampliaron su oferta con nuevos paquetes para quienes quieren vivir el encuentro desde la tribuna.

Según datos de Despegar, el interés por viajar alcanzó niveles récord. Las búsquedas de vuelos hacia Atlanta crecieron un 8.393% en comparación con las dos semanas previas. "La clasificación de Argentina a las semifinales hizo que el sueño de acompañar a la Selección hasta el final del Campeonato del Mundo cobre aún más fuerza. Vemos un crecimiento sin precedentes en las búsquedas de vuelos hacia Atlanta", explicó Paula Crist i , gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay.

La ejecutiva señaló que las semifinales representan un punto de inflexión en el comportamiento de los viajeros. "No solo mantienen el interés de quienes ya vienen siguiendo el recorrido de la Selección, sino que también movilizan a muchos argentinos que deciden viajar para no perderse una instancia que puede ser histórica. A medida que el equipo se acerca a la final, crece el interés por estar presentes y vivir de cerca una experiencia que trasciende lo deportivo y se convierte en un recuerdo para toda la vida", sostuvo.

Ese fuerte incremento de la demanda también se refleja en los precios de los pasajes. En Despegar, un vuelo desde Buenos Aires a Atlanta para viajar entre el 14 y el 21 de julio cuesta desde $6.662.477 por persona , con una escala tanto a la ida como a la vuelta e incluyendo mochila, equipaje de mano y valija despachada.

Para quienes ya se encuentran en Estados Unidos siguiendo el recorrido de la Selección, las tarifas son considerablemente más bajas. Un vuelo desde Kansas City para las mismas fechas parte desde $1.258.218, mientras que desde Miami se consigue desde $927.193, ambos con una escala y equipaje de mano incluido. La diferencia de valores vuelve a mostrar una tendencia que se consolidó durante el torneo: muchos argentinos optan por hacer base en ciudades como Miami y desde allí comprar vuelos internos hacia la sede de cada partido.

Argentina enfrentará a Inglaterra en Atlanta el miércoles próximo a las 16.

Frente al creciente interés, algunas agencias comenzaron a lanzar paquetes especiales para la semifinal. En Al Mundo, la propuesta incluye entrada categoría 3, tres noches de alojamiento en un hotel cuatro estrellas, traslados, asistencia al viajero y acompañamiento durante la estadía. El precio parte desde u$s 7.338 más impuestos por persona, en base cuádruple y sujeto a disponibilidad. El paquete no contempla el pasaje aéreo.

En cuanto a los vuelos, la agencia informó que un pasaje directo a Atlanta con salida hoy 13 de julio y regreso el 17 cuesta desde u$s 3.285. Otra alternativa es volar primero a Miami y luego sumar un tramo interno hasta Atlanta, una opción que parte desde u$s 2.240 para las mismas fechas.

Boom de ventas de pasajes

"La comercialización de paquetes para octavos y cuartos superó nuestras expectativas. A pesar del escaso margen entre la definición de cada partido y la decisión de viaje de los pasajeros, logramos vender la totalidad de los cupos disponibles, lo que nos genera muy buenas perspectivas de cara a las próximas instancias del torneo", afirmó Martín Crippa, ejecutivo de eventos deportivos de CVC Corp Argentina.

Las agencias esperan que la demanda continúe creciendo hasta el mismo día del partido, impulsada por quienes deciden viajar sobre la hora y quienes ya se encuentren Estados Unidos, para acompañar al equipo en una de las instancias más importantes del Mundial.