El BCRA defendió el nuevo esquema de bandas: "Es un aporte para la reducción de la incertidumbre"

El presidente del organismo, Santiago Bausili, explicó el nuevo sistema de bandas cambiarias, las cuales pasarán a actualizarse en base a la inflación de dos meses previos.

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) , Santiago Bausili, defendió este lunes el nuevo esquema de bandas cambiarias anunciado por el Gobierno y aseguró que son "un aporte para la reducción de la incertidumbre" en el actual escenario económico.

Luego de que se confirmara que las bandas de flotación del dólar comenzarán a ajustarse al ritmo de la inflación, Bausili sostuvo que la medida busca aportar previsibilidad. El funcionario habló durante una conferencia de prensa en la sede del Banco Central , donde leyó el extenso comunicado difundido más temprano por el organismo y respondió preguntas para despejar dudas sobre los anuncios realizados tras el cierre de la rueda cambiaria.

Tras conocerse el dato de inflación de noviembre , el Gobierno decidió dar inicio a la " fase III" del plan económico. En ese contexto, el BCRA confirmó que desde el 1° de enero actualizará el esquema de bandas de flotación del dólar y avanzará con mecanismos destinados a incrementar la compra de reservas .

En ese marco, Bausili confirmó que la decisión fue “ trabajada ” con el Fondo Monetario Internacional , aunque remarcó que se trata de una definición propia del Gobierno. “Es una fase que está originada desde nosotros, como todo el programa económico somos los dueños y lo definimos. El FMI nos va acompañando y nos va aconsejando a medida que implementamos las distintas fases del programa", explicó.

En materia de reservas , el presidente del Banco Central confirmó la puesta en marcha de un programa de compra preanunciada de divisas , alineado con la demanda de dinero proyectada para 2026 . El escenario base contempla un aumento de la base monetaria del 4,2% al 4,8% del PBI hacia diciembre del próximo año, que podría ser abastecido con compras de hasta u$s10.000 millones , sujetas a la oferta de la balanza de pagos .

Bausili agregó que, en un escenario de mayor remonetización, con un incremento adicional de la demanda de dinero del 1% del PBI, las compras podrían alcanzar los u$s17.000 millones “sin impacto inflacionario".

El funcionario subrayó que la política monetaria mantendrá un sesgo que evite esfuerzos sostenidos de esterilización, siempre que la demanda de dinero evolucione conforme a lo previsto. En caso contrario, advirtió que el BCRA adoptará las medidas correctivas necesarias en línea con el programa económico.

Santiago Bausili y la liquidez del mercado de cambios

Otro punto destacado fue la liquidez del mercado de cambios. El programa de acumulación de reservas será compatible con el volumen diario operado. En una primera etapa, las compras se alinearán con una participación aproximada del 5% del volumen diario, con flexibilidad operativa para adaptarse a fluctuaciones significativas. Además, el Banco Central se reservó la posibilidad de realizar compras en bloque si fuera necesario para preservar el buen funcionamiento del mercado.

En el plano institucional, Bausili anunció el fortalecimiento de la comunicación del Banco Central, con la reanudación del informe trimestral de política monetaria a partir del correspondiente a diciembre de 2025, que buscará explicar la coyuntura económica, las perspectivas inflacionarias y los fundamentos de las decisiones de política.

También ratificó la continuidad del proceso de normalización gradual de los encajes bancarios, cuyo impacto será considerado un "factor relevante en el equilibrio monetario", y se implementará de forma consistente con la estabilidad de precios y la recuperación de la intermediación financiera.

En cuanto a los criterios operativos desde 2026, Bausili explicó que la calibración de la política monetaria dependerá de la "evolución de la inflación, su vínculo con la actividad económica y las condiciones financieras" que determinan la demanda de dinero. Mientras la inflación local se mantenga por encima de la internacional, el BCRA sostendrá un "sesgo contractivo" respecto de la trayectoria base estimada.

Para administrar la liquidez derivada del programa de compras de reservas, la autoridad monetaria seguirá utilizando operaciones de mercado abierto, principalmente con LECAPs en pesos, además de repos con entidades financieras. De manera complementaria, los encajes podrán ser recalibrados para converger a parámetros prudenciales.

El presidente del BCRA detalló que las operaciones de repos pasivas se pactarán diariamente a la tasa definida por el Banco Central, tomando como referencia el mercado secundario de LECAPs, y que no se utilizará el mecanismo automático de “barrido" de saldos. La ventanilla de pases activos seguirá vigente con las restricciones actuales, con una tasa fijada mediante un premio sobre los instrumentos de corto plazo.

Finalmente, Bausili anticipó un escenario de "expansión de la actividad económica y del crédito al sector privado", en el que, sin stocks de pasivos remunerados, la demanda de dinero será abastecida mediante la compra de reservas internacionales, manteniendo un sesgo contractivo para que la oferta monetaria crezca a un ritmo menor que la demanda y así continuar con la reducción de la inflación.