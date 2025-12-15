Gustavo Petro arremetió contra José Antonio Kast y lo tildó de nazi: la respuesta de Chile

El presidente colombiano cargócontra el mandatario electo de Chile con acusaciones vinculadas al nazismo, lo que motivó una nota de protesta formal del gobierno chileno por considerar los dichos una intromisión en asuntos internos.

El presidente de Colombia , Gustavo Petro , provocó una crisis diplomática con Chile tras lanzar duras declaraciones contra el presidente electo José Antonio Kast , que derivaron en una protesta formal del gobierno chileno por considerar los dichos ofensivos y una injerencia en la política interna.

La tensión entre Colombia y Chile se desató luego de que Gustavo Petro cuestionara públicamente al presidente electo chileno, José Antonio Kast , ganador del balotaje del domingo , con expresiones de fuerte carga ideológica. Las declaraciones generaron una inmediata reacción del gobierno chileno saliente, que presentó una nota de protesta ante la embajada colombiana en Santiago .

A través de la red social X , Petro vinculó a Kast con el nazismo , aludiendo a informes sobre el pasado de su padre alemán , acusaciones que el presidente electo rechazó de manera enfática. Kast sostuvo que su padre fue reclutado a la fuerza por el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial .

En uno de sus mensajes más controvertidos, el mandatario colombiano afirmó: “El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi , tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que (Augusto) Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos".

Ante estos dichos, el Gobierno de Chile informó que entregó una nota de protesta al embajador de Colombia en el país. El canciller chileno , Alberto Van Klaveren , explicó que la medida buscó expresar la “molestia por los inaceptables dichos del presidente de Colombia respecto de la elección presidencial en nuestro país".

Van Klaveren agregó que las declaraciones de Petro “constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna, y no solo denostan al presidente electo, sino también la decisión soberana del pueblo de Chile y la solidez democrática de sus instituciones".

Kast, quien se convierte en el primer pinochetista en llegar al Palacio de La Moneda desde el retorno a la democracia, se ubica en las antípodas ideológicas del mandatario colombiano. Tras su triunfo frente a la candidata oficialista Jeannette Jara, Petro publicó varios mensajes en X, en los que advirtió sobre un supuesto avance de “los vientos de la muerte” tanto por el sur como por el norte del continente.

En uno de esos mensajes, que el propio Petro dijo haber sido bloqueado temporalmente y luego restituido, sostuvo: “El fascismo en Chile no durará 40 años. Son otros los tiempos. Sé lo que pasa, no volveré a La Moneda como antaño, volvieron a matar al presidente", en alusión a Salvador Allende.

En ese mismo texto, el presidente colombiano apeló directamente a la sociedad chilena: “A la juventud de Chile les digo, abracen la vida y no se junten con la muerte jamás".

Finalmente, Petro concluyó con un mensaje de tono épico y regional: “Nos quieren dejar solos como en cien años de soledad, pero somos el corazón vital del mundo y este corazón no puede morir ante los liberticidas. Arriba la Colombia Libre, resistimos cinco siglos y gritaremos Libertad".