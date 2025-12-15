De ganar 1 dólar por hora a construir un imperio de millones conocido mundialmente: quién es Michael Fux + Seguir en









Demostró que desde el más humilde de los trabajos se puede conseguir una enorme fortuna.

El empresario también le dedicó parte de su gran fortuna a su pasión. Super Car Baldie

Hay quienes pasan de empleos muy precarios a vidas completamente distintas, rodeados de millones de dólares y de facilidades que antes no estaban presentes en el ámbito económico. Con muy poco y a base de esfuerzo, ambición y un gran conocimiento de los rubros, consiguen desarrollar negocios que los convierten en multimillonarios.

Michael Fux quizás no sea uno de los nombres más conocidos del mundo, pero en su sector es un verdadero ejemplo a seguir. Pasó de un trabajo humilde a convertirse en el referente de una industria, a la cual encontró la forma de transformar en una mina de oro gracias a su visión.

Michael Fux CNN Fux demostró que se pueden superar las adversidades a base de esfuerzo. CNN La historia de Michael Fux y cómo se convirtió en millonario Michael Fux nació en Cuba en 1943 y emigró a Estados Unidos a los 15 años junto a su madre y su hermano. Llegó a Newark sin hablar inglés y empezó a trabajar casi de inmediato para ayudar a su familia. Su primer empleo fue en una estación de servicio, donde ganaba un dólar por hora, una experiencia que marcó el punto de partida de una carrera construida desde cero.

El salto decisivo llegó cuando se vinculó con la industria de la ropa de cama. En la década del 90 comenzó a trabajar con fabricantes de colchones de espuma y detectó una oportunidad en el mercado. Fundó Sleep Innovations, dedicada a la fabricación de colchones, almohadas y cubre colchones de espuma viscoelástica. El crecimiento del negocio fue sostenido y en 2005 vendió la compañía en millones.

Tras cumplir una cláusula de no competencia, Fux volvió al mismo sector en 2011 con la creación de Comfort Revolution, enfocada en la fabricación y comercialización de productos de descanso con tecnología propia. Un año más tarde vendió una participación a Sealy y puso en marcha una planta de producción a gran escala en Mississippi.

Cientos de millones: el patrimonio de Michael Fux El patrimonio neto de Michael Fux está calculado en 450 millones de dólares, según distintos medios especializados. Esto se debe a los roles como fundador de las empresas de ropa de cama como Sleep Innovation y Comfort Revolution, las cuales logró vender para poder ganar una auténtica fortuna. La misma fue invertida en su mayor pasión: la colección de autos deportivos. En cinco garajes privados tiene aproximadamente 160 vehículos de alta gama, entre los que se destacan un Rolls-Royce Phantom, un McLaren 12C Spider y un LaFerrari Aperta, del cual existen solo 120 unidades.

