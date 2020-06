El BCRA regula más el cepo

El viernes pasado el mercado se anotició de ciertos ajustes en la rígida normativa cambiaria de la Circular 7.030 del BCRA que generó suspicacias y contrapuntos. Es que en una de las modificaciones al nuevo tratamiento cambiario para acceder a divisas al tipo de cambio oficial incorporó a las “transferencias a cuentas bancarias en el exterior de personas humanas que percibieron fondos en el país asociados a los beneficios otorgados por el Estado Nacional en el marco de las leyes 24.043, 24.411 y 25.914 y concordantes”. Cabe recordar que estas leyes están vinculadas con las indemnizaciones otorgadas a hijos de detenidos, fallecidos o desaparecidos como así también las reparaciones patrimoniales a personas detenidas, desaparecidas o fallecidas (entre 1955 y 1983). Desde la cúpula del BCRA, Jorge Carrera, vía Twitter, explicó que era para casos de no residentes y era por los montos que perciben, no es retroactivo. O sea, sería el mismo tratamiento de los jubilados no residentes.