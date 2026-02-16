El comercio electrónico marca récord de ventas en la Argentina ante el avance de las plataformas chinas + Seguir en









El e-commerce argentino se expande mientras crece la influencia china con las plataformas y precios súper competitivos. Los rubros que más ventas tuvieron en el año según datos del sector.

Ventas récord y nueva competencia: el desafío chino en el comercio electrónico argentino.

El ecosistema de comercio electrónico en la Argentina consolidó en 2025 una expansión significativa pese a un contexto macroeconómico complejo. Según un relevamiento privado, el sector alcanzó una facturación récord de $35,3 billones, lo que representa un crecimiento nominal del 60% respecto del año anterior, muy por encima de la inflación interanual medida en torno al 31%, indicando, así, un crecimiento real del canal digital.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los datos surgieron de los resultados preliminares del Estudio Anual de Comercio Electrónico 2025 de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Además de la facturación, las unidades vendidas crecieron más de un 28%, con un total de 645 millones de productos comercializados, mientras que el ticket promedio trepó un 55 % interanual, ubicándose en $143.128 por compra.

Categorías que lideraron el crecimiento del comercio electrónico Al analizar los datos por rubros, el estudio destacó un ranking de los segmentos con mayor peso en facturación durante 2025, con:

Pasajes y turismo , que encabeza el volumen total facturado.

Alimentos, bebidas y productos de limpieza .

Equipos de audio, imagen, consolas, TI y telefonía .

Artículos para el hogar y electrodomésticos .

Deportes, cosmética y perfumería, productos infantiles y accesorios para vehículos entre los que también mostraron crecimiento destacado. Más allá del peso global, algunas categorías crecieron muy por encima del promedio del 60%: los productos infantiles aumentaron su facturación más de 200%, mientras que materiales y herramientas de construcción treparon un 117% y deportes avanzó 71%.

En términos de unidades vendidas, se consolidaron categorías que reflejan necesidades más cotidianas, como alimentos y bebidas, herramientas y construcción, hogar, muebles y jardín, y electrodomésticos y aires acondicionados.

Comercio electronico Récord digital en Argentina: qué categorías lideran y cuánto influyen las plataformas china. FreePik.es Qué peso tiene el e-commerce en el consumo total El comercio electrónico ya representa entre el 17 % y el 20 % del total de ventas minoristas en el país, dependiendo del rubro. En categorías como turismo, tecnología y electrodomésticos, la penetración es incluso mayor, mientras que en alimentos y consumo masivo todavía predomina el canal físico, aunque con fuerte crecimiento digital. Si se compara con la región, el nivel de penetración argentino se ubica en una zona intermedia-alta en América Latina. En Brazil, el e-commerce ronda el 15-18 % del retail total, aunque con mayor volumen absoluto por tamaño de mercado.

En Chile, la penetración supera el 20 %, siendo uno de los mercados más digitalizados de la región. Argentina, por su parte, muestra una adopción digital madura en grandes centros urbanos, pero todavía con margen de expansión en el interior del país. El peso de las plataformas chinas El informe también resaltó la incidencia creciente de plataformas internacionales, especialmente de origen chino, en la dinámica del comercio electrónico local. El desarrollo de marketplaces como Alibaba, JD.com y Temu está ampliando la oferta y presionando a los operadores locales por precios y tiempos de entrega, lo que empuja a vendedores nacionales a optimizar sus procesos logísticos y experiencia de usuario para retener al consumidor argentino. Este fenómeno se da en un contexto global donde China sigue siendo el mercado digital más grande del mundo, con cientos de millones de compradores online, lo que influye en la búsqueda de variedad y competitividad de precios entre los argentinos que compran desde el exterior.

FreePik.es