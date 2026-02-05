Boom de ventas online: el comercio electrónico facturó $35,3 billones en 2025 y creció más que la inflación en 2025

El comercio electrónico registró una suba nominal del 60% el año pasado, superó con holgura la inflación y consolidó su peso en el consumo.

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) presentó un adelanto de los resultados de su Estudio Anual de Comercio Electrónico 2025, que mostró un fuerte crecimiento del canal online en la Argentina. Durante el año pasado, la facturación del eCommerce alcanzó los $35,3 billones , con un avance del 60% nominal , lo que implicó una mejora real de 29p.p por encima de la inflación interanual , estimada en 31%.

Según el relevamiento, realizado junto a Kantar a partir de encuestas a unas 200 empresas socias de la cámara, el dinamismo del sector se reflejó también en el volumen de operaciones. En 2025 se vendieron 645 millones de unidades , un incremento superior al 28% respecto del año anterior. Las órdenes de compra crecieron un 3% interanual , mientras que el ticket promedio registró un aumento del 55% , hasta ubicarse en $143.128 .

En términos de facturación, el ranking de categorías estuvo encabezado por Pasajes y turismo , seguido por Alimentos, bebidas y artículos de limpieza , y Equipos de audio, imagen, consolas, TI y telefonía . Completaron los primeros puestos Artículos para el hogar y Electrodomésticos de línea blanca y marrón .

Por su parte, al medir las ventas por cantidad de unidades, Alimentos y bebidas lideró el ranking, seguido por Herramientas y construcción y Hogar, muebles y jardín , lo que confirma un patrón de consumo más orientado a bienes esenciales y productos para el hogar.

Algunas categorías mostraron crecimientos muy por encima del promedio del mercado. Los productos infantiles encabezaron la expansión con una suba del 209% en facturación , seguidos por Materiales y herramientas de construcción (+117%), Deportes (+71%), Electrodomésticos (+70%), Pasajes y turismo (+68%) y Alimentos, bebidas y artículos de limpieza (+64%).

“El crecimiento del 60% en la facturación del comercio electrónico da cuenta de la relevancia que el canal online ha alcanzado dentro del ecosistema comercial”, explicó Andrés Zaied, presidente de la CACE y gerente de Canales Digitales de On City. No obstante, advirtió que los resultados deben analizarse en el contexto económico actual: “Factores como la inflación, la recomposición de precios y una mayor racionalidad del consumo influyen tanto en el ticket promedio como en el volumen de unidades”.

tarjeta credito posnet pago compras.jpg

En ese marco, Zaied señaló que se consolida un consumidor más informado, comparador y selectivo, que prioriza la conveniencia y la personalización, lo que obliga a las empresas a elevar sus estándares de servicio, eficiencia operativa y propuesta de valor.

Con estos números, el comercio electrónico reafirma su rol como uno de los motores del consumo en la Argentina, en un escenario donde la digitalización del canal de ventas dejó de ser complementaria para convertirse en un componente central de la estrategia comercial de empresas de todos los sectores.